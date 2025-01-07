Назначен новый аким Туркестанской области

Фото: Минводных ресурсов

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - На аппаратном совещании Министерства водных ресурсов и ирригации обсудили подготовку к паводковому периоду. На сегодня в водохранилищах страны освобождают свободные емкости, сообщает пресс-служба ведомства.





Например, объем воды в Астанинском водохранилище снизили до 83 %. с 20 декабря 2024 года по 3 января 2025 года из него сбросили 5,06 млн кубометров воды. К 1 апреля 2025 года министерство планирует уменьшить объем воды в водохранилище до 300 млн кубометров или до 73%.





В Актюбинском водохранилище остается около 51 млн кубометров воды. К 1 апреля планируется сократить этот объем до 47,32 млн кубометров. Объем воды в Битикском водохранилище Западно-Казахстанской области снижен до 34,45 млн кубометров. На сегодня из водохранилища сбрасывают 8,3 кубометров воды в секунду.





Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области наполнено на 79%. К 1 апреля министерство намерено сократить объем воды в водохранилище еще на 8%. В Ынтымакском водохранилище Карагандинской области собрано 69 млн кубометров воды. Для приема паводковых вод весной планируется освободить водохранилище до 39%.





Объем воды в Кенгирском водохранилище в Улытауской области снизили до 86%. До весны планируется освободить еще около 11%. В Верхне-Тобольском водохранилище Костанайской области собрали 585,4 млн кубометров воды. Согласно режиму работы водохранилища, до 1 апреля ожидается снижение объема воды до 499,37 млн кубометров или 61%.





Весной очень важно не только собирать паводковые воды в резервуарах, но и направлять их в озерные системы, естественные пастбища и луга. Поэтому необходимо заранее спланировать работу по грамотному распределению воды. В этом году были полностью удовлетворены запросы аграриев и других водопользователей. В прошедший поливной период крестьянским хозяйствам страны было подано около 11 млрд кубометров воды. Кроме того, проделана большая работа по сохранению и восстановлению больших и малых водоемов", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.



