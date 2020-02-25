Усть-Каменогорск. 24 февраля. Kazakhstan Today - Назначен новый аким Зайсанского района ВКО, передает Kazakhstan Today.

Сегодня представил нового акима Зайсанского района. На эту должность назначил Серика Зайнулдина, опытного управленца, который до 2013 года успешно возглавлял данный район", - написал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в Instagram.

Он отметил, что перед новым акимом поставлен ряд задач по социально-экономическому развитию района, укреплению единства и согласия.

Напомним, на прошлой неделе жители Зайсана вышли на митинг в связи с сообщениями в соцсетях о том, что в регион направляется автобус с инфицированными коронавирусом гражданами Китая. Люди требовали закрыть границу и не пускать зараженных. В связи с волнениями акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову пришлось ехать в Зайсан и успокаивать сельчан.

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