Назначен новый гендиректор АО "Пассажирские перевозки"

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Новым генеральным директором АО "Пассажирские перевозки" назначен немецкий специалист Михаэль Кортюм, передает Kazakhstan Today.

"М. Кортюм имеет солидный стаж работы в области железнодорожной инфраструктуры и эксплуатации железных дорог в вопросах реструктуризации и реализации стратегии, включая корректировку производительности. Это включает взаимодействия и координацию с основными межнациональными и государственными клиентами", - сообщили в пресс-службе компании.

М. Кортюм имеет успешный опыт руководства и завершения сложных проектов. Основной набор его навыков включает индивидуальный бизнес-анализ, определение и закрепление долгосрочных целей, а также мотивация и поддержка руководства и сотрудников для достижения этих целей.

Кортюм родился 3 февраля 1969 году в Гамбурге (Германия). Трудовую деятельность начал в 1989 году электромонтажником в "Deutsche Reichsbahn" (Немецкие железные дороги). Около 5 лет проработал машинистом поезда, супервайзером по обслуживанию поездов в Центре управления пассажирскими перевозками в Гамбурге, руководителем группы по предоставлению услуг в "DB Fernverkehr". Занимал должность начальника Сервисного Центра Северного региона "DB Fernverkehr" (магистральные поезда), главы региона Северной Германии в "DB International GmbH" (Берлин).

Последние годы руководил производством по Ближнему Востоку и Северной Германии в "DB International GmbH", занимал должность генерального директора по восточному региону в "DB Engineering & Consulting", главного исполнительного директора по Восточному региону и руководителя подразделения "Value Engineering / Asia and Pacific" в "DB Engineering & Consulting" (Берлин).

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