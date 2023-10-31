30.10.2023, 14:07 107901
Назначен новый глава НАО "Правительство для граждан"
Им стал Арман Кенжегалиев
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Арман Кенжегалиев назначен председателем правления госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.
Арман Кенжегалиев окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, университет "Кайнар", Шеффилдский университет.
В разные годы занимал должности в Министерстве юстиции РК.
С 2021 года возглавлял аппарат МЦРИАП.
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31.10.2023, 16:30 9611
Смертельное отравление средством от клопов: в Казахстане внедрят лицензирование деятельности дезинфекторов
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда будет введено лицензирование деятельности дезинфекторов, рассказала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
По словам вице-министра, практика лицензирования деятельности дезинфекторов велась до 2007 года, потом была отменена.
Но с учетом того, что практически ежегодно регистрируются случаи с отравлением, мы в рамках закона о биобезопасности ввели эту норму. Эта норма вступит в силу с 1 июля 2024 года", - рассказала Есмагамбетова.
Она уточнила, что в КоАП предусмотрена ответственность за осуществление безлицензионной деятельности. Ответственность делится в зависимости от того, на кого она возлагается: для физлиц - 15 МРП, субъекты малого предпринимательства - 45 МРП, среднего - 80 МРП.
Самое большое - это субъекты крупного предпринимательства - 150 МРП", - проинформировала вице-министр.
Есмагамбетова также рассказал о ситуации с заболеваемостью корью в Казахстане. По ее словам, с начала 2023 года в стране зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори, из них свыше 80% - среди детей до 14 лет.
Если посмотреть на тех, кто болеет, то 70% детей - это те, кто не вакцинировались. Из них 60% - это дети, родители которых отказались от вакцинации, 20% - дети, которые имеют противопоказания, и 20% - дети, которые не достигли возраста вакцинации. Напомню, что согласно национальному календарю вакцинации на сегодня вакцинация против кори проводится дважды: это в 1 год и в 6 лет", - уточнила вице-министр.
Основные заболевшие - это дети до 5 лет.
Она отметила, что единственной действенной мерой профилактики является вакцинация.
Принято решение о дополнительной иммунизации против кори детей с 6 месяцев до 11 месяцев, а также детей в возрасте от 2 до 5 лет включительно", - добавила спикер.
Дополнительную иммунизацию детей в возрасте от 6 до 11 месяцев планируется начать с 6 ноября т.г., а с 2 до 5 лет - с начала декабря.
Напомним, в городе Актау двое детей погибли после травли клопов. Еще пять человек были госпитализированы. По данным полиции, владелица квартиры этажом ниже травила клопов. По факту было возбуждено уголовное дело. Спустя 6 дней, 27 октября, в городе произошел аналогичный случай. В результате самостоятельной дезинсекции пострадали 5 человек, трое из которых - малолетние дети.
В прошлом году после обработки квартиры ядом от насекомых погибли мать и дочь.
31.10.2023, 13:09 22051
Азиатские и Паразиатские игры в Китае: Маржикпаев доложил президенту о результатах
Президент поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития спортивной отрасли
Фото: Акорда
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту о текущей деятельности министерства и его планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Он рассказал главе государства о проведенном анализе по итогам прошедших Азиатских и Паразиатских игр в Китае.
Президент поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития отрасли.
Также глава ведомства представил Токаеву информацию по совершенствованию законодательной базы в курируемых министерством сферах и дальнейшему развитию туристического потенциала страны.
В завершение встречи президент поставил перед министерством конкретные задачи по данным направлениям.
Напомним, после выступления казахстанских спортсменов на Азиаде президент заявил, что результаты могли быть лучше, и поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов в Казахстане.
Напомним, по итогам Азиады-2023 отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). В итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
Азиатские параигры Казахстан завершил с 41 медалью и также занял 11-е место в командном зачете. В соревнованиях казахстанцы установили 3 рекорда Азии и 4 рекорда Азиатских параигр.
31.10.2023, 10:25 33046
Завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана - Смаилов Дополнено
Фото: gmk.center
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.
Он напомнил, что главой государства поручено провести расследование в связи с гибелью горняков на шахте Костенко и прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина в первую очередь руководства предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Свои обязательства компания не выполнила. Поэтому завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана", - заявил премьер.
По его словам, комиссия продолжит всестороннее выяснение причин аварии и выявление виновных.
Акимату Карагандинской области и Министерству по чрезвычайным ситуациям следует принять меры по ликвидации аварии. Самое главное - всемерное оказание помощи семьям погибших и восстановление здоровья пострадавших. Никто не останется без внимания в этой тяжелой ситуации", - сказал Смаилов.
Дополнено 31.10.2023, 12.21
Компания "АрселорМиттал Темиртау" изменит название, подтвердил на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, информирует tengrinews.kz.
В связи с выходом "Арселора" из состава акционеров казахстанского предприятия у нас не будет права использовать название "Арселор", - заявил министр.
Канат Шарлапаев также отметил, что правительство вело переговоры с "АрселорМиттал" достаточно давно, сообщает zakon.kz.
Мы подписали предварительные документы с "АрселорМиттал" 22 октября. "АрселорМиттал" подтвердил информацию со своей стороны, что подписание произошло до трагического инцидента на шахте. Поэтому говорить о том, что это произошло быстро, будет неправильно. Этому предшествовала достаточно длительная работа, которую вело правительство с "АрселорМиттал", - добавил Канат Шарлапаев.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиталл Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
В момент аварии в смене находилось 252 шахтера, 5 были обнаружены и подняты на поверхность силами горноспасателей, 201 поднялись самостоятельно. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы. Потребуется ДНК-анализ", - сообщил в ходе заседания правительства глава МЧС РК Сырым Шарипханов.
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал о состоянии пострадавших шахтеров.
Сегодня на утро в медучреждениях остаются под наблюдением 27 пострадавших. Состояние одного ближе к тяжелому, у 24 - средней степени тяжести и у двоих - удовлетворительное. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, идут на поправку", - сказал он.
По словам акима, за каждой семьей погибшего шахтера закреплены руководители управлений и депутаты.
Они сопровождают семьи в процессе похорон, будут контролировать положенные выплаты и решают текущие бытовые вопросы. Оказывается необходимая помощь по проведению похорон и поминальных обедов, предоставление необходимого транспорта. Также оказывается содействие по приезду и доставке родных и близких из других регионов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья", - добавил он.
Как сообщалось ранее, после трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
31.10.2023, 09:19 38991
По периметру Астаны выставили блокпосты
Фото: ДП Астаны
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением крупных общественно- политических мероприятий в Астане полиция переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставили блокпосты.
В связи с предстоящим проведением крупных общественно- политических мероприятий с участием глав зарубежных государств в столице для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.
С 8.00 31 октября по периметру города выставляются семь блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт (со стороны города) для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ.
Жителей и гостей города просим с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", - добавили в полиции.
Как сообщалось ранее, 1 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит в республику президента Франции Эмманюэля Макрона.
2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный, X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.
30.10.2023, 20:45 78551
Си Цзиньпин выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией на карагандинской шахте
Слова сочувствия и поддержки также направили президент Болгарии, президент Армении, председатель президиума Боснии и Герцеговины, генсек СВМДА и другие
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте в Карагандинской области, сообщает пресс-служба Акорды.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с трагедией.
С глубокой скорбью воспринял известие об аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана, приведшей к многочисленным человеческим жертвам. От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.
Слова сочувствия и поддержки также направили президент Болгарии Румен Радев, президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай и другие.
Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко произошел пожар и взрыв метана. Погибли 45 шахтеров. Поиски 46-го горняка все еще продолжаются.
В Караганде начали хоронить погибших в шахте Костенко горняков. По информации акимата области, похороны продлятся три дня.
30.10.2023, 20:12 81361
Министр обороны Казахстана принимает участие в работе Сяншаньского форума в Китае
Руслан Жаксылыков планирует ознакомиться с работой и продукцией предприятий оборонно-промышленного комплекса
Фото: МО РК
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Пекин. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Минобороны Казахстана находится в Пекине, где на площадке X Пекинского Сяншаньского форума обсуждаются вопросы в сфере поддержания безопасности в мире, сообщает пресс-служба МО РК.
В 2023 году его организатором выступил китайский институт международных стратегических исследований (CIISS).
На Сяншаньский форум приглашены руководители оборонных ведомств, международных организаций, известные ученые, экс-политики и ведущие эксперты.
На полях международного форума состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с заместителем председателя Центрального военного совета КПК генерал-полковником Хэ Вэйдуном. В ней также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и Китая в сфере обороны.
Кроме того, в Пекине министр обороны Казахстана планирует ознакомиться с работой и продукцией предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на производстве вооружения и военной техники. В том числе национальной аэротехнологической корпорации CATIC и китайской северной промышленной корпорации NORINCO.
30.10.2023, 18:15 90021
Алдамжаров назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации
Фото: telegram/UKIMET
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Нурлан Алдамжаров назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Нурлан Алдамжаров родился в 1975 году. Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности мастера, монтажника 4-го разряда механической специализированной колонны № 5 треста "Ташоблмелиоводстрой". Был ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам МСХ РК.
Занимал должности заместителя председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК, руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области и председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Ранее в Минтранспорта произошли кадровые назначения.
30.10.2023, 18:03 91021
Дмитрий Тураев назначен генконсулом России в Алматы
Тураев на дипломатической службе с 1993 года
Фото: МИД РФ
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Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Тураев назначен генеральным консулом Российской Федерации в Алматы, сообщает пресс-служба МИД России.
Дмитрий Тураев родился в 1968 году. Имеет дипломатический ранг советника 1-го класса, присвоенный в июне 2017 года, и классный чин государственного советника Российской Федерации 3-го класса, присвоенный в ноябре 2006 года.
На дипломатической службе с 1993 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом.
Ранее президент назначил послов Казахстана в ряде стран.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?