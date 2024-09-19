18.09.2024, 14:50 43081
Назначен новый глава службы антитеррора
Им стал Бакытбек Рахымбердиев
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником службы антитеррора, сообщает Акорда.
Распоряжением Главы государства Рахымбердиев Бакытбек назначен заместителем председателя КНБ - начальником службы антитеррора, говорится в сообщении пресс-службы президента.
Ранее Токаев освободил от должности заместителя председателя КНБ - главы службы антитеррора Сейсембаева Руслана.
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19.09.2024, 18:05 121
В Казахстан вернули активы на 262 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаев о возврате в РК активов на 262 млрд тенге в 2024 году, сообщает пресс-служба Акорды.
В текущем году органами прокуратуры возвращены активы на 262 млрд тенге, в том числе из-за рубежа - на 205 млн долларов. В компанию по управлению активами переданы имущество и доли в предприятиях на 82 млрд тенге. Одобрены соглашения на возврат активов на 450 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, продолжается исполнение обнародованного в послании поручения главы государства о возврате незаконно предоставленных и неиспользуемых сельхозугодий.
Как доложил Берик Асылов, за последние 4 года государству возвращено и вовлечено в оборот 17 млн гектаров, сокращен дефицит пастбищ в четыре раза, восстановлены права 11 тысяч пайщиков.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.
Кроме того, главе государства была представлена информация о состоянии борьбы с наркопреступностью. С начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики". Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.
Президент поручил активизировать усилия органов прокуратуры в укреплении базового ориентира "закон и порядок", обозначенного в концепции "справедливый Казахстан", акцентировав внимание на обеспечении неотвратимости наказания за любые противоправные деяния", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Республику Казахстан за 2,5 года возвращены активы на 1,09 трлн тенге .
19.09.2024, 17:30 606
Токаев дал ряд поручений замруководителям силовых структур Казахстана
Глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений вновь назначенным заместителям глав силовых структур Казахстана, сообщает Акорда.
Токаев принял первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Али Алтынбаева, заместителя председателя Комитета национальной безопасности - начальника службы антитеррора Бакытбека Рахымбердиева и заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова. В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником службы антитеррора и нового замминистра внутренних дел - главнокомандующего Нацгвардией.
19.09.2024, 16:31 3196
Поручения по повышению общественной безопасности в стране дал президент главе МВД
В МВД уверяют, что количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, преступлений - на семь тысяч
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о криминогенной обстановке в стране.
По словам Саденова, в стране с начала года отмечается снижение преступности. В частности, количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, преступлений - на семь тысяч.
Также министр заявил о сокращении правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.
Также в ходе встречи глава МВД ознакомил главу государства с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности и совершенствованию кадрового потенциала и сообщил о реализации принципа "закон и порядок", мерах по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и их профилактике.
За истекший период пресечено на 45% больше административных правонарушений, в том числе на 30% - случаев мелкого хулиганства, на 47% нарушений правил дорожного движения, за которые в два раза больше лиц лишены водительских прав", - следует из доклада главы МВД.
В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
19.09.2024, 15:09 7871
Дмитрий Малахов возглавил Высший судебный совет РК
Фото: Gov.kz
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу Высшего судебного совета Республики Казахстан.
Указом главы государства Малахов Дмитрий назначен председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Ранее Токаев снял с должности председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа.
Напомним, 16 сентября президент освободил Малахова от должности главы Агентства по финмониторингу.
19.09.2024, 14:33 9306
Глава Высшего судебного совета РК освобожден от должности
Токаев подписал соответствующий указ
Фото: Gov.kz
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Высшего судебного совета Республики Казахстан.
Указом главы государства Денис Шипп освобожден от должности главы Высшего судебного совета РК, сообщает пресс-служба президента.
Денис Шипп находился на данной должности с июня 2021 года.
19.09.2024, 13:19 9841
Ждем более решительных действий - в сенате обсудили контроль над электросамокатами
Закон, регулирующий передвижение самокатов, не работает полностью
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената парламента Республики Казахстан председатель верхней палаты Маулен Ашимбаев назвал "недостаточной" работу правоохранительных органов в рамках закона, регулирующего передвижение электросамокатов, передает корреспондент агентства.
Депутат сената Серик Утешов спросил у представителя Министерства внутренних дел РК об ограничениях скорости передвижения самокатов по тротуару и об ответственности самокатчиков, превышающих допустимую скорость.
Владельцы шеринговых компаний нам давали обязательство, что они сами будут регламентировать скорость самокатов на тротуарах. На сегодня мы ставим перед разработчиками автоматизированных систем фиксации такую задачу, чтобы фиксировали скорость движения на тротуарах. Пока у нас, скажу честно, таких средств фиксации нет, поэтому это ответственность шеринговых компаний полностью", - ответил замминистра внутренних дел Игорь Лепеха.
В то же время, как отметил замминистра, за превышение скорости и другие нарушения предусмотрена ответственность по статьям 615, 620 (Иные правонарушения и правонарушения и прочими участниками дорожного движения), где предусмотрена ответственность 2 и 3 МРП.
По информации МВД, 30 тысяч пользователей электросамокатов были привлечены к ответственности с начала этого года.
Когда мы обсуждали вопрос по компетенции местных исполнительных органов, речь шла о том, что акиматы могут по своему усмотрению в определенные дни либо в определенных местах устанавливать какие-то особые требования по движению. Условно, в воскресенье закрыть движение самокатов в парке", - добавил Игорь Лепеха.
По его словам, "не видна" ответственность владельцев шеринговых компаний, вместе с ограничениями скоростного режима отсутствуют и установленные парковочные места для самокатов.
Тем временем спикер сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что закон, регулирующий передвижение самокатов, не работает полностью.
Проблемы с самокатами сохраняются. В этих условиях, Игорь Владимирович, ссылаться на то, что шеринговые компании активно не выполняют свою часть обязательств - этого недостаточно. Нужно, наверное, с ними работать. У вас же есть полномочия. Я думаю, что этот вопрос нужно поднимать с акиматами, приглашать их. Нужно обеспечивать реализацию закона. Зачем мы законы принимаем, если они даже не реализуются?" - возразил Ашимбаев.
Напомним, сегодня сенаторы одобрили закон, ужесточающий требования для водителей мопедов. Их обяжут регистрировать мопеды и получать водительские права.
19.09.2024, 11:25 12596
Требования для водителей мопедов ужесточат в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сенате парламента Республики Казахстан рассмотрели и одобрили поправки в законы "О дорожном движении", "О разрешениях и уведомлениях" и в Уголовный кодекс РК, передает корреспондент агентства.
Прежде всего в УК РК предлагается отнести мопеды к понятию "другие механические транспортные средства".
В закон "О дорожном движении" вносятся следующие поправки:
1. Вводится понятие "средней скорости" движения транспортного средства и предусматривается порядок ее расчета, которой будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.
По результатам определения средней скорости движения транспортного средства специальными контрольно-измерительными приборами, работающими в автоматическом режиме, будет устанавливаться факт превышения максимальной скорости движения. Таким образом, фиксация и вычисление средней скорости движения транспортного средства будет дополнительно осуществлять контроль за соблюдением водителями установленной скорости. При этом "средняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути.
2. Вводится обязательная государственная регистрация мопедов.
Регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час.
3. Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.
4. В отношении лиц, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения права управления транспортным средством в течение 7 и 8 лет соответственно.
5. Вводится разрешительный порядок деятельности оператора технического осмотра вместо действующего уведомительного порядка.
Отмечается, что нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, вводятся в действие по истечении 6 месяцев после дня первого официального опубликования закона.
Также сообщается, что в Кодекс об административных правонарушениях предлагаются следующие поправки:
- дифференциация административной ответственности для лиц, превышающих разрешенную скорость движения, на величину от 40 до 60 и от 60 и выше километров в час от разрешенной, а также введение дополнительных мер ответственности за повторные нарушения правил дорожного движения;
- при нарушении водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и звуковыми сигналами, совершенными впервые, устанавливается взыскание только в виде предупреждения, а из действующей нормы в качестве альтернативного наказания исключается штраф, который будет налагаться при повторном нарушении;
- увеличивается размер штрафа за нарушение правил организации технического осмотра механических транспортных средств, в том числе за формальное проведение технического осмотра на субъектов малого предпринимательства - с 10 до 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - с 20 до 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - с 30 до 100 МРП вплоть до лишения разрешения на деятельность оператора технического осмотра;
- вводится ответственность должностных лиц за повторное совершение правонарушений, связанных с содержанием дорог и дорожных сооружений и других.
Ранее в МВД рассказали, как будут регистрировать мопеды.
19.09.2024, 10:55 14461
Участие военных в пари отнесено к значительным дисциплинарным проступкам
Ранее пари на деньги не относилось к проступкам, дискредитирующим воинскую службу
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан подписал указ от 16 сентября 2024 года № 655 "О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан".
В дисциплинарном уставе Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом: в приложении 1 к дисциплинарному уставу: в части второй: абзац седьмой части второй подпункта 5) изложить в следующей редакции: "участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности;" - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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