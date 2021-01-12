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Назначен новый главный санврач СКО

11.01.2021 6535
Петропавловск. 11 января. Kazakhstan Today - Руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области назначен Асет Жуматаев, передает Kazakhstan Today.
 
Жуматаев родился в 1981 году в СКО. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "медико-профилактическое дело". 
 
Работал в системе санэпиднадзора Северо-Казахстанской области. С 2013 по 2019 годы руководил Аккайынским районным управлением охраны общественного здоровья. Затем до назначения возглавлял Петропавловское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.
 

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