Назначен новый главный санврач СКО

Петропавловск. 11 января. Kazakhstan Today - Руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области назначен Асет Жуматаев, передает Kazakhstan Today.

Жуматаев родился в 1981 году в СКО. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "медико-профилактическое дело".

Работал в системе санэпиднадзора Северо-Казахстанской области. С 2013 по 2019 годы руководил Аккайынским районным управлением охраны общественного здоровья. Затем до назначения возглавлял Петропавловское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля.

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