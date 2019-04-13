Назначен новый главный транспортный прокурор РК

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Ернат Сыбанкулов назначен главным транспортным прокурором Казахстана, передает Kazakhstan Today.
Ранее он являлся прокурором Атырауской области.
Сыбанкулов Ернат родился 21 июня 1973 года в селе Джаланаш Алматинской области.
Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Правоведение" (1995).
Трудовой стаж:
Помощник прокурора Московского района города Алматы (1995-1997);
Старший помощник прокурора Медеуского района города Алматы (1997-1998);
Заместитель прокуроров Турксибского и Медеуского районов города Алматы, прокурор Енбекшиказахского района Алматинской области;
Прокурор Алмалинского и Медеуского районов города Алматы, заместитель прокурора Жамбылской области, первый заместитель прокурора Алматинской области (1998-06.09.2012);
Прокурор Жамбылской области (06.09.2012-08.2017);
Прокурор Атырауской области (с 28.08.2017).
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