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Назначен новый министр экологии

10.09.2021, 12:27 7102
Назначен новый министр экологии
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Сериккали Брекешев назначен новым министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Брекешева Сериккали Амангалиевича министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Акорды. 

 
Брекешев родился 14 октября 1972 года в городе Павлодаре. 
 
В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".
 
В 1995-1997 годах работал экономистом, заместителем генерального директора СП "Казахстанско-Российский торговый дом".
 
В 1997 году занимал должность инспектора оперативного отдела Налогового отдела по городу Актау. 
 
В 1997-1998 годах - инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции "Мунайгермес" АО "Мангистаумунайгаз".
 
В 1998-2006 годах - инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО "Каракудукмунай".
 
В 2007-2014 годах работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.
 
С 2015 года работал в структуре АО "КазТрансГаз" - был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.
 
С марта 2020 года - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
 

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