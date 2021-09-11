Назначен новый министр экологии

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НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Сериккали Брекешев назначен новым министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Брекешева Сериккали Амангалиевича министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Акорды.

Брекешев родился 14 октября 1972 года в городе Павлодаре.

В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".

В 1995-1997 годах работал экономистом, заместителем генерального директора СП "Казахстанско-Российский торговый дом".

В 1997 году занимал должность инспектора оперативного отдела Налогового отдела по городу Актау.

В 1997-1998 годах - инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции "Мунайгермес" АО "Мангистаумунайгаз".

В 1998-2006 годах - инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО "Каракудукмунай".

В 2007-2014 годах работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

С 2015 года работал в структуре АО "КазТрансГаз" - был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.

С марта 2020 года - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

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