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Назначен новый начальник управления полиции Кызылорды

15.04.2021 7777
Назначен новый начальник управления полиции Кызылорды
Фото Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 15 АПРЕЛЯ - Нового начальника управления полиции города Нурлана Агадилова личному составу представил начальник департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, Нурлан Агадилов родился в 1981 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Окончил Казахский академический университет. 
 
В 2004 году начал службу в органах внутренних дел оперуполномоченным отделения уголовного розыска Шиелийского отдела полиции ОВД Кызылорды. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Возглавлял Тасбугетский отдел полиции УВД Кызылорды и Жалагашский районный отдел полиции. 
 
С 14 апреля назначен на должность начальника управления полиции Кызылорды.
 
8 апреля на должность акима Кызылорды назначен Ганибек Казантаев.
 

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