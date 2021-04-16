Назначен новый начальник управления полиции Кызылорды

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КЫЗЫЛОРДА. 15 АПРЕЛЯ - Нового начальника управления полиции города Нурлана Агадилова личному составу представил начальник департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , Нурлан Агадилов родился в 1981 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Окончил Казахский академический университет.

В 2004 году начал службу в органах внутренних дел оперуполномоченным отделения уголовного розыска Шиелийского отдела полиции ОВД Кызылорды. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Возглавлял Тасбугетский отдел полиции УВД Кызылорды и Жалагашский районный отдел полиции.

С 14 апреля назначен на должность начальника управления полиции Кызылорды.

8 апреля на должность акима Кызылорды назначен Ганибек Казантаев.

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