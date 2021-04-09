В Кызылорде назначен новый аким

КЫЗЫЛОРДА. 8 АПРЕЛЯ - На должность акима Кызылорды назначен Ганибек Казантаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и кызылординским городским маслихатом распоряжением акима области от 8 апреля 2021 года на должность акима города Кызылорда назначен Казантаев Ганибек Конысбекович", - сказано в сообщении пресс-службы акимата Кызылординской области.

Ганибек Казантаев родился в 1960 году в Кызылординской области.

Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт по специальностям "инженер-строитель" и Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальностям "разработка нефтяных и газовых месторождений".

Трудовую деятельность начал в 1980 году мастером 9-й передвижной механизированной колонны Жалагашского района.

В 1983-1992 годы - мастер, старший производитель работ, начальник производственно-технического отдела строительных организаций Кызылординской области, главный инженер 3-й межрайонной специализированной передвижной механизированной колонны.

В 1992-2013 годы - президент корпорации "Нефтегазстрой Кызылорда",

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