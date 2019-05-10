Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Назначен новый посол Казахстана в Малайзии, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Иманбаев Болат Бариевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Малайзии", - сообщила пресс-служба президента РК.

Вместе с тем указом главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Малайзии, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству в связи с переходом на другую работу.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел РК, Болат Иманбаев окончил МГУ имени М. Ломоносова (1985-1990) и Дипломатическую академию МИД России (2015-2017). В Министерстве иностранных дел Казахстана с 1992 года.

В разные годы работал руководителем консульского пункта МИД РК в Нур-Султане, советником министра иностранных дел, председателем Комитета по внешнеэкономическим связям по Акмолинской области, в посольствах Казахстана в Литве, Германии, России, являлся заместителем директора Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК, директором департамента международного экономического и гуманитарного сотрудничества МИД РК, директором департамента международного сотрудничества Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2017 годы являлся советником-посланником посольства Казахстана в России.

С декабря 2017 года до настоящего назначения занимал должность генерального консула РК в Санкт-Петербурге.

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