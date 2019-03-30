Назначен новый руководитель Центра внешней политики администрации президента РК

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Сатыбалды Буршаков стал заведующим Центром внешней политики администрации президента РК, сообщила пресс-служба Акорды.



"Распоряжением главы государства Буршаков Сатыбалды Ересович назначен заведующим Центром внешней политики администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Сатыбалды Буршаков родился в 1968 году. Образование высшее. Окончил Алматинский педагогичекий институт иностранных языков. По специальности - учитель английского и русского языков. Прошел стажировку в Нидерландском институте международных отношений Клингендаел, закончил курсы в Академии иностранной службы (город Исламабад).



Дипломатический ранг - советник ІІ класса.



Работал преподавателем Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков, референтом, атташе, первым секретарем, советником, начальником отдела Министерства иностранных дел Республики Казахстан, атташе, третьим, вторым секретарем посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике, первым секретарем, советником посольства Республики Казахстан в Королевства Бельгия, заместителем заведующего отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества Аппарата сената парламента Республики Казахстан. Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан.



Другим распоряжением главы государства Турсунов Адиль Капанулы освобожден от должности заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства