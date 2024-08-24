23.08.2024, 14:02 22471
Назначен новый вице-министр труда и соцзащиты населения РК
Фото: Пресс-служба правительства РК
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Биахметов Аскар назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Аскар Биахметов в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве национальной экономики РК, канцелярии премьер-министра. Занимал пост заместителя акима Актюбинской области.
С февраля 2023 года по настоящее время - заместитель руководителя аппарата правительства РК.
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23.08.2024, 19:38 11801
Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Акмолинской области проверены детские сады. В результате проверки выявлено свыше 300 нарушений в различных сферах, сообщает пресс-служба надзорного органа.
К примеру, в одном из детсадов работник находился в состоянии алкогольного опьянения.
В другом случае директор детсада собирал деньги с подчиненных для оплаты собственных штрафов. Директор уволен.
В трех детсадах у 15 работников обнаружены поддельные медицинские книжки.
В 12 дошкольных организациях обнаружены бактерии кишечной палочки.
Более того, в 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным нормам.
Виновные привлечены к ответственности.
!4 августа специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды рассмотрел административное дело в отношении воспитателя детского сада по факту причинения телесных повреждений ребенку.
Ранее сообщалось, что заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге.
23.08.2024, 13:42 23536
Износ 63%: подготовку Жезказганской ТЭЦ к зиме проверил Бектенов
Фото: primeminister.kz
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Жезказган. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов проверил темпы подготовки к отопительному сезону в области Ұлытау, сообщает пресс-служба правительства.
Он посетил объекты коммунально-энергетического сектора региона, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры.
В Сатпаеве Бектенов посетил тепловые станции № 1 и № 2, которые являются источником тепла и горячей воды для почти 70 тысяч жителей города. Сейчас там ведется капитальный и текущий ремонт 4 котлов, а также газоходов.
Модернизация оборудования проводится и на Жезказганской ТЭЦ. На эти цели выделено 13,5 млрд тенге. В настоящее время ведется капитальный ремонт котлоагрегата № 5, выполнено 60%, а также планируется расширено-текущий ремонт котла № 7. С учетом проведенных ремонтов по котлоагрегатом и турбоагрегатам процент износа снизился с 84% до 63%. Модернизация котла №8 выполнена на 70%. Олжас Бектенов поручил руководству региона, а также корпорации "Казахмыс" нарастить темпы, оперативно и качественно завершить подготовку к предстоящей зиме", - говорится на сайте премьера.
Глава правительства подчеркнул, что обеспечение населения теплом и горячей водой влияет на социальное самочувствие граждан и в целом на ситуацию в регионе.
Корпорация "Казахмыс" должна исполнить все свои обязательства по Жезказганской ТЭЦ, а также тепловым станциям № 1 и № 2 г.Сатпаев. Здесь необходима слаженная работа между акиматом и корпорацией. Все должно быть сделано своевременно", - поручил премьер.
Для справки
В настоящее время износ Жезказганской ТЭЦ составляет порядка 65%, сатпаевской котельной - 85%. На подготовку к отопительному сезону в области Ұлытау выделено 30,2 млрд тенге. Подготовлено 10 котлов, отремонтировано 478 км линий электропередачи, 22,6 км водопроводов из 29,8 км и построено 46,4 км газопровода.
Напомним, в июле прошлого года на Жезказганской ТЭЦ произошла авария. Причем это был не первый случай полной остановки энергообъекта. Ранее Kazakhmys Energy оштрафовали на 27 млн тенге за многочисленные нарушения на Жезказганской и Балхашской ТЭЦ в области промышленной безопасности, технического регулирования, электроэнергетики, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм и другие.
В начале сентября сенатор Серик Шайдаров заявил, что ТЭЦ Жезказгана не готова к зиме. По его словам, средний износ котлоагрегатов на станции составляет 74%, турбин - 63%, при этом модернизация оборудования практически не ведется.
23.08.2024, 10:42 31556
Трагедия на ферросплавном заводе в Караганде: спецкомиссия установила вину работодателя
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специальная комиссия, созданная для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation", изучив обстоятельства происшествия, определила, что основная вина лежит на работодателе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения.
К такому выводу члены комиссии пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов. Было установлено, что на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были в должной мере созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины", - проинформировали в ведомстве.
Также члены комиссии встретились с пострадавшими и членами семей пострадавших, им разъяснены их законные права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством.
Результаты расследования специальной комиссии и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае.
Также комиссия постановила руководству ТОО "YDD Corporation" принять комплекс мер по устранению причин несчастного случая и предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Согласно информации работодателя, все вопросы материального характера, касающиеся обязательств работодателя, а также оказания иной помощи близким родственникам погибших и самим пострадавшим, урегулированы.
Кроме того, работодателем была оказана безвозмездная материальная помощь близким родственникам пострадавших.
Напомним, 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе произошел выброс пламени, в результате которого пострадали восемь рабочих, четверо из них погибли.
23.08.2024, 10:27 32316
В Казахстане исполнен первый судебный акт о необъяснимом богатстве на сумму $10 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по возврату активов вернул активы на сумму более 10 млн долларов США в доход государства, сообщили в пресс-службе комитета.
В рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" установлено нахождение у аффилированных с ним лиц активов необъяснимого происхождения. В текущем году Комитетом по возврату активов подан иск об обращении указанных активов на сумму более 10 млн долларов США в доход государства. В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов. Судом первой инстанции исковые требования Комитета по возврату активов удовлетворены полностью, постановлением судебной коллегии апелляционные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.
По данным комитета, в рамках исполнения решения суда в доход государства обращены наличные денежные средства, дорогостоящие украшения, предметы историко-культурного наследия, корни которого, по мнению экспертов, уходят в Сакскую эпоху.
Несмотря на то что в данном случае использован принудительный механизм, стимулирование добровольного возврата активов является и остается основным принципом закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", - отметили в ведомстве.
23.08.2024, 08:53 35196
В Казахстане в 2024 году отремонтируют рекордные 12 тыс. км дорог
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство реализует масштабную госпрограмму по улучшению дорожной инфраструктуры. В частности, она направлена на развитие транспортной сети страны. В 2024 году объем дорожно-строительных работ достигнет рекордных 12 тыс. км. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Из них 8 тыс. км составляют республиканские дороги, обеспечивающие стратегически важные транспортные артерии, связывающие регионы страны. Оставшиеся 4 тыс. км приходятся на дороги местного значения.
Сообщается, что до конца года планируется завершить строительство, реконструкцию и ремонт 7 тыс. км дорог.
На сегодня, к примеру, завершается реконструкция крупных транспортных артерий, таких как Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Актобе - Атырау - Астрахань. Эти проекты сократят время в пути, снизят транспортные издержки и повысят безопасность дорожного движения. Общая протяженность данных проектов - 2 тыс. км.
В Туркестанской области завершается строительство тоннеля на перевале Шакпак баба. Его длина 840 метров. Сооружение имеет огромное значение для региона, так как перевал является сложным участком транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай. В настоящее время основные строительные работы завершены, включая укладку бетона и асфальта. На данный момент ведутся пусконаладочные работы по установке систем видеонаблюдения, вентиляционного и противопожарного оборудования.
Еще одним важным объектом развития транспортной инфраструктуры является строительство автомобильного путепровода на станции Шамалган в Алматинской области. Ожидается, что открытие путепровода обеспечит безопасность и беспрепятственный проезд автотранспорта через железнодорожные пути.
На востоке Казахстана завершается строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище длиной 1316 метров. Помимо самого моста, проект включает строительство подъездных путей общей протяженностью 19 км, что позволит улучшить транспортное сообщение в Восточно-Казахстанской области. В настоящее время завершены работы по устройству 21 опоры и монтажу 20 металлических пролетов. Ведется укладка асфальтобетонного покрытия на мосту и подъездных путях.
Этот мост имеет стратегическое значение для региона, поскольку ранее жители удаленных районов были вынуждены использовать паромную переправу. Новый мост не только сократит время в пути, но и обеспечит безопасность передвижения.
Министерство транспорта РК продолжает реализацию долгосрочной стратегии по развитию дорожной инфраструктуры до 2029 года. К примеру, в эту программу включены такие перспективные проекты, как Актобе - Улгайсын, Караганды - Жезказган и строительство обхода города Сарыагаша. Все проекты будут реализованы по ЕРСМ-контрактам, предусматривающим проектирование, строительство и последующее содержание дороги одной подрядной организацией.
Кроме того, началась реконструкция автодороги Кызылорда - Жезказган, которая соединяет южные и центральные регионы Казахстана. Реконструкция предполагает комплексные работы по улучшению дорожного полотна, укреплению обочин и модернизации инфраструктуры. Этот проект позволит решить давние проблемы и обеспечит безопасное и комфортное передвижение по данной магистрали.
В рамках развития автодорожной инфраструктуры также запущена масштабная программа среднего ремонта дорог с усилением конструкции, финансируемая через БРК. Эта программа охватит 2,5 тыс. км республиканских дорог, включая участки, где ремонт не проводился более 20 лет.
В перечень проектов включены средний ремонт дорог Жезказган - Петропавловск, Кандыагаш - Шалкар - Ыргыз, Караганда - Аягоз - Бугаз и Семей - Барнаул и т.д.
22.08.2024, 11:40 71831
Начата комплексная реконструкция Актюбинского водохранилища
Фото: gov.kz
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Актобе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области проходит реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Во время паводков в этом году объект, вмещающий 245 млн кубометров воды, испытал высокую нагрузку.
Строительно-монтажные работы проходят на плотине и водопропускных сооружениях водохранилища. Кроме того, будут отремонтированы охранная сигнализация и освещение объекта, а также системы видеонаблюдения и электроснабжения. Реконструкция водохранилища будет завершена до начала паводкового периода", - сообщили в ведомстве.
По словам директора филиала "Казводхоза" Актюбинской области Рината Шауенова, Актюбинское водохранилище является стратегическим объектом.
Цель реконструкции - повышение надежности, прочности и безопасности дальнейшей эксплуатации водохранилища, недопущение аварийных ситуаций и срывов подачи воды, увеличение подачи воды на посевные площади и промышленные предприятия города Актобе", - сообщил Шауенов.
Этой весной во время паводков оба крупных водохранилища Актюбинской области заполнились почти на 100%. Уровень воды в реке Урал оставался критическим вплоть до конца мая.
В Айтекебийском районе региона прорвало дамбу плотины "Щербаковское". Под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала по факту уголовное дело в отношении строителей плотины по статье "Халатность".
По данным Ranking.kz, паводки в Казахстане обнажили проблемы, на которые власти долгое время закрывали глаза. Треть гидротехнических сооружений в стране находится в неудовлетворительном состоянии.
22.08.2024, 09:04 78551
Президент Казахстана подписал указ о награждении шахтеров
Фото: Акорда
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В частности, кавалерами ордена "Құрмет" стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІ степени, 27 горняков награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 43 человека.
Напомним, в Казахстане в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера. В этом году праздник выпадает на 25 августа.
22.08.2024, 08:47 70006
В правительстве рассказали о проводимой работе по увеличению самостоятельности регионов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан предприняло ряд важных шагов, направленных на увеличение самостоятельности регионов. Этот процесс предполагает наделение местных властей большими полномочиями в области бюджетного планирования, управления инфраструктурными проектами и реализации программ социальной поддержки.
Расширение полномочий региональных органов позволит быстрее и эффективнее реагировать на запросы и потребности населения. Местные власти смогут более гибко управлять ресурсами и принимать решения, касающиеся стратегического развития своих областей. В том числе по укреплению конкурентоспособности регионов и созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению уровня образования и здравоохранения на местах", - отметили в правительстве.
В рамках реализации действующей концепции развития местного самоуправления начато проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, а также внедрение прямых выборов акимов районов в областях.
Выборы проходят поэтапно согласно истечению сроков полномочий действующих акимов. За период с июля 2021 года по март 2024 года в сельских округах избраны 2069 акимов. В пилотном режиме выборы прошли акимов 42 районов и 3 городов областного значения.
Также для самостоятельности сельских округов на четвертый уровень бюджета передано 25 видов налогов и платежей, в том числе 8 налогов (ИПН, не облагаемый у источника выплаты, налог на имущество, землю, транспорт с физических и юридических лиц, плата за размещение наружной рекламы, ЕЗН, плата за пользование земельными участками) и 17 неналоговых платежей.
Из них в 2022 году на четвертый уровень бюджета осуществлена передача поступлений по 4 платежам (ЕЗН, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков и плата за продажу земельных участков), по которым по итогам 2022-2023 годов поступления составили 15,9 млрд тенге.
В настоящее время ведется работа по изменению законодательной базы, в том числе предлагаются следующие новеллы:
- расширение полномочий сельского акима и его аппарата (мониторинг уличной торговли; организация работы по внешнему оформлению общественных мест; мониторинг за эксплуатацией оборудования для детских игровых площадок; оказание услуг на платной основе и др.);
- передача на IV уровень бюджета дополнительных видов налогов и плат (налог на имущество ЮЛ и ИП; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности; плата за пользование водными ресурсами);
- расширение полномочий маслихата (мониторинг решения акиматами проблем, поднятых на встречах акимов с населением; участие депутатов в работе бюджетных комиссий акимата; инициирование уточнения бюджета по мере необходимости);
- разграничение полномочий председателя маслихата (сессии маслихата, контроль депзапросов, координация деятельности постоянных комиссий и др.) и руководителя аппарата маслихата (кадровые вопросы, дисциплинарной и конкурсной комиссий и др.);
- возможность сельскому акиму нанимать работников в рамках трудового договора согласно сдельной системе оплаты труда гражданских служащих (механизатор, сварщик, сантехник, электрик, кровельщик, юрист, бухгалтер и др.).
Кроме того, во исполнение послания президента перераспределена 21 функция правительства в центральные госорганы в соответствующих отраслях и 12 функций в сферах информатизации, защиты персональных данных, электронного документа и электронной цифровой подписи и связи - в акиматы регионов.
Также на сегодня на рассмотрении мажилиса находится ряд поправок, направленных на дальнейшую децентрализацию госуправления путем передачи порядка 38 функций в акиматы регионов и 18 функций - местным исполнительным органам районного уровня.
В целом данные меры позволят повысить ответственность первых руководителей госорганов за формирование соответствующей политики и акимов всех уровней за ее реализацию на местах, а также дадут возможность для гибкого и оперативного реагирования на вопросы местного значения", - отмечают в правительстве.
В проекте нового Бюджетного кодекса предусмотрена передача налога на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды из республиканского в местные бюджеты.
Дополнительно прорабатываются передача плат, сбор, пошлин, штрафов и других платежей с республиканского на местный уровень.
Вместе с тем приоритетную задачу региональной политики по снижению дисбалансов в качестве уровня жизни регионов планируется решать через внедрение минимальных стандартов для использования при планировании бюджета.
Для этого в рамках нового Бюджетного кодекса внедряется понятие минимальных стандартов, заложена законодательная основа для планирования расходов бюджета с учетом минимальных стандартов (сетей) социальной, инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры.
Соответствующие положения также включены в проект Строительного кодекса.
При этом в дальнейшем на республиканском уровне планируется финансирование только критически важных проектов общестранового значения, а вся базовая инфраструктура будет финансироваться за счет средств МБ.
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