02.08.2024, 14:31 44691
Назначен новый заместитель акима Астаны
Фото: Акимат Астаны
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК заместителем акима назначен Ерик Мейрханов, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Трудовую деятельность Ерик Мейрханов начинал в международной нефтегазовой компании.
С марта 2011 года по май 2012 года работал в Министерстве иностранных дел РК.
В последние годы работал инспектором, заместителем начальника службы протокола президента РК.
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02.08.2024, 19:51 26316
Кадровые перестановки произошли в МЧС
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Ермек Бейсеуов назначен на должность председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК, сообщает пресс-служба правительства.
В разные годы Ермек Бейсеуов занимал должности заместителя акима Алмалинского и Турксибского районов Алматы, был помощником акима Алмалинского района, начальником государственно-правового отдела, руководителем аппарата акимата Алмалинского района Алматы.
02.08.2024, 18:45 28706
Скляр доложил Токаеву о подготовке к отопительному сезону
В этом году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков
Фото: Акорда
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает пресс-служба Акорды.
Скляр представил Токаеву информацию о проводимой работе по реализации индустриальных проектов и поддержке отечественных товаропроизводителей. За первое полугодие рост в обрабатывающей промышленности составил 105,1%, в машиностроении - 9,4%, в горно-металлургическом комплексе - 8,3%.
Глава государства также был ознакомлен с ходом реализации проектов, связанных со строительством нефте- и газопроводов, газоперерабатывающих заводов и нефтехимических производств. За отчетный период добыто 44,7 млн тонн нефти и газового конденсата, а также 30 млрд кубометров газа. До конца года будут газифицированы 128 населенных пунктов, уровень газификации достигнет 61,8%.
Отдельно заместитель премьера доложил о новых инфраструктурных проектах в транспортной и энергетической отраслях.
Роман Скляр сообщил о мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту 309 км сетей теплоснабжения на общую сумму порядка 154 млрд тенге. В этом году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин на общую сумму 327 млрд тенге.
Также первый заместитель премьер-министра рассказал о деятельности сСовета по привлечению инвестиций, в частности о реализации крупных инвестиционных проектов с иностранными партнерами, а также по которым были достигнуты договоренности в рамках зарубежных визитов главы государства. С момента переформатирования деятельности совета решены проблемные вопросы по 77 инвестиционным проектам на сумму около 40 млрд долларов. Особое внимание уделяется проектам с высокой добавленной стоимостью в машиностроении, пищевой и химической промышленности, горно-металлургическом комплексе, энергетике и недропользовании.
02.08.2024, 17:22 31186
Временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана порекомендовали казахстанцам
Фото: gov.kz
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке порекомендовало гражданам временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации обстановки в регионе.
Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных странах, просим не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с Министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане", - проинформировали в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что армия Израиля зафиксировала обстрел севера страны из Ливана. Как сообщает ТАСС, часть снарядов была перехвачена силами ПВО, остальные упали в незаселенной местности. Вскоре после обстрела ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке, использовавшейся вооруженными отрядами шиитского движения "Хезболлах" для обстрела.
02.08.2024, 16:56 32981
В Казахстане не будут возвращать прежний часовой пояс
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве торговли и интеграции приняли решение отказать в удовлетворении петиции за возвращение прежнего часового пояса в стране, сообщает пресс-служба ведомства.
Часовой пояс UTC+5 является стандартным часовым поясом, максимально приближенным к природному циклу на большей части территории Республики Казахстан. На основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции", - проинформировали в министерстве.
Вместе с тем в пресс-службе отметили, что есть необходимость в проведении соответствующих анализов и дополнительных исследований.
Министерствам здравоохранения, образования и науки рекомендовано провести исследование влияния часового пояса UTC+5 на состояние здоровья населения в течение следующих трех лет. Министерствам национальной экономики и энергетики рекомендовано провести мониторинг и анализ потребления электроэнергии в разных регионах, с учетом отопительного сезона и сезонных изменений.Министерству труда и социальной защиты населения предложено разъяснить организациям и предприятиям возможность корректировки рабочего графика с учетом светового дня", - добавили в ведомстве.
Напомним, 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению.
Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Разработчики петиции задаются вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.
Один из экспертов Амир Куат сказал, что, оказывается, он провел научные исследования, которые засекречены, и он их показать не может", - сказал член рабочей группы экономист Асет Наурызбаев.
Также, по словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. В частности, председатель заседания - мажилисмен Еркин Абиль, который является инициатором перехода Казахстана на единый часовой пояс, отключал микрофон, не давал авторам петиции задавать вопросы и нарушал регламент. Юрист Амангельды Шорманбаев отметил, что ведущий вел себя пристрастно. Кроме того, по его информации, согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу заседание проводит центральный госорган, то есть депутат мажилиса не может председательствовать на такого рода заседаниях.
В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Стоит обратить внимание, что одним из первых с инициативой изменить часовой пояс Кызылорды, а впоследствии и всего Казахстана, выступил активист Болат Нуркожаев. Болат Нуркожаев не скрывает, что по образованию он строитель. На сегодня занимается предпринимательской деятельностью. И уже более 13 лет изучает хронобиологию. Также он прошел краткий курс обучения в КазНУ.
01.08.2024, 20:27 99116
Профилактика паводков: в Акмолинской области очищают русло реки Жабай
Фото: управление внутренней политики Акмолинской области
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Кокшетау. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области ведутся работы по предупреждению паводков. В Атбасарском районе впервые началась очистка русла реки Жабай, переполнение которой степными водами много лет вызывало подтопления, сообщает управление внутренней политики.
Ранее местные власти предпринимали различные меры, чтобы избежать разлива реки, но это давало кратковременный результат.
Во время паводков этого года аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, неоднократно посещая Атбасарский район, на встречах с населением советовался о мерах по исключению повторных подтоплений", - сообщили в акимате региона.
В одну из таких встреч поступило предложение углубить дно реки, для чего был приобретен земснаряд, предназначенный и для очистки водоемов. О покупке агрегата руководитель региона рассказал около месяца назад, презентуя общественному совету области проекты по развитию региона.
Плавучее техническое средство доставлено в район буквально на днях. А сегодня оборудование начало работать в тестовом режиме в русле реки Жабай", - добавили в акимате.
Марат Ахметжанов, ознакомившись с работой земснаряда, отметил, что углубление и расширение русла реки проводится впервые почти за пятьдесят лет.
Земснаряд углубит 9 км русла реки Жабай до восьми метров в глубину. Сегодня земснаряд работает в тестовом режиме, проходит обкатка двигателя. Через день-два начнется полномасштабная очистка реки от ила и песка. Эта работа Атбасару необходима. Сделав вложения в подготовку к паводкам сейчас, мы сможем избежать миллиардных вложений в ликвидацию ущерба в будущем", - подчеркнул аким области.
Посмотреть на работу земснаряда пришли многие жители города.
Я тридцать лет живу в пойме реки, трижды к моему дому подходила вода. В этом году затопило, будем переезжать в новую квартиру. Но ведь жизнь на этом не заканчивается, и мы очень рады, что ведется такая работа для предупреждения будущих паводков, что аким области прислушался к мнению населения", - сказал житель Атбасара, пенсионер Николай Стригун.
В акимате добавили, что оборудование будет использоваться в дальнейшем для чистки реки Кылшакты в Кокшетау.
Напомним, уровень реки Жабай поднимался в 2013 году, 2017 и 2024 году, подтоплению подвергались более 300 и 500 домов.
01.08.2024, 19:46 100796
Глава государства поздравил победителей Международной химической олимпиады
Президент пожелал юным дарованиям новых свершений
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму призерам 56-й Международной химической олимпиады в Эр-Рияде, сообщает пресс-служба Акорды.
Отрадно, что сборная нашей страны уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты в этом престижном турнире. В этом году вы показали блестящий уровень знаний, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Тем самым вы доказали конкурентоспособность и высокий авторитет отечественного образования в международной науке. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит вашим педагогам и родителям. Убежден, ваша победа станет началом профессиональных достижений на благо развития нашего Казахстана!" - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал юным дарованиям новых свершений на пути к олимпу знаний.
01.08.2024, 18:32 104636
"Казахфильм" работает в штатном режиме - Минкульт
Фото: kazakhfilmstudios.kz
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Алматы. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации РК сообщает, что на сегодняшний день Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова продолжает работать в штатном режиме.
Временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров", - добавили в ведомстве.
Напомним, в июне Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова".
24 апреля правительство Казахстана приняло постановление о некоторых вопросах совета директоров акционерных обществ "Казтелерадио", "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и некоммерческого акционерного общества "Государственный театр оперы и балета "Астана Опера".
01.08.2024, 17:40 86401
Токаев и Боррель обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ЕС
Фото: Акорда
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и верховный представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Жозеп Боррель обсудили перспективы развития сотрудничества между РК и Европейским союзом, сообщает Акорда.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом в Казахстан.
По данным МИД, в рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?