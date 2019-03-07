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Назначен ответственный секретарь Министерства информации и общественного развития

06.03.2019, 19:34 5671
Астана. 6 марта. Kazakhstan Today - Назначен ответственный секретарь Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Распоряжением главы государства Кожахметов Жанат Муратович назначен ответственным секретарем Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.
 
Кроме того, сегодня распоряжениями главы государства освобождены: Азильханов Марат Алмасович от должности ответственного секретаря Министерства общественного развития Республики Казахстан; Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
 

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