Назначен ответственный секретарь Министерства образования и науки РК

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Назначен ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Сарсембаев Канат Маратович назначен ответственным секретарем Министерства образования и науки Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением президента Орсариев Арын Амангельдиевич освобожден от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан.
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