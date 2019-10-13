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Назначен ответственный секретарь Министерства образования и науки РК

12.10.2019, 17:52 10342
Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Назначен ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Сарсембаев Канат Маратович назначен ответственным секретарем Министерства образования и науки Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Распоряжением президента Орсариев Арын Амангельдиевич освобожден от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан.
 

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