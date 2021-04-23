ТУРКЕСТАН. 22 АПРЕЛЯ - Назначен первый аким Сауранского района, созданного указом главы государства Касым-Жомарта Токаева. Аким региона Умирзак Шукеев представил активу Сауранского района нового руководителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии со статьей 87 Конституции РК, по согласованию с администрацией президента РК и при единогласной поддержке депутатов Сауранского районного маслихата на должность акима Сауранского района занял Гани Рысбеков, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима области. Аким области Умирзак Шукеев пожелал акиму Сауранского района успехов и выразил уверенность, что будет достойно работать.

Указом главы государства Касым-Жомара Токаева от 12 марта образован Сауранский район с районным центром Шорнак. В его состав вошли 12 сельских округов. Это большая победа, историческое событие. У Сауранского района большой потенциал. В новый район мы назначаем опытного акима. Уверен, что он использует весь опыт, знания, усилия для поднятия экономики района. Район граничит с возрождающимся Туркестаном, поэтому особое внимание уделяется району Сауран. Главная цель - создание максимально комфортных бытовых условий для населения района. Превращение села, населенных пунктов в уютную, безопасную, чистую и живописную территорию. Поручаю назначенному главе района совместно с депутатами и активом района решить эти задачи", - сказал Умирзак Естаевич.

Аким Туркестанской области акцентировал внимание на ряде вопросов и поставил конкретные задачи перед первым акимом нового района.

Гани Рысбеков поблагодарил всех доверившихся ему граждан и отметил, что приложит все усилия для развития и процветания Сауранского района.

Гани Рысбеков родился 8 апреля 1962 года в Туркестане. Образование высшее. В 1986 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности ученый агроном, в 2005 году - Международный казахско-турецкий университет имени Яссауи по специальности финансист.

Трудовую деятельность начал в 1979 году рабочим в колхозе имени Чапаева.

С 1980 по 2015 годы был рабочим Тюлькубасского плодово-ягодного завода, старшим агрономом совхоза Веселовский Балхашского района Целиноградской области, инспектором, заведующим организационного отдела аппарата акима Туркестанского района, начальником управления спорта и туризма по делам молодежи города Туркестан, начальником Государственного учреждения "Хозяйственное управление акимата города Туркестан", секретарем Туркестанского городского маслихата.

С 2019 года работал акимом Кентау, заместителем председателя Туркестанского областного филиала Ассамблеи народа Казахстана, заместителем руководителя аппарата акима области. Награжден медалью "Ерен енбегі ушін", орденом "Курмет".

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