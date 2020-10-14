Назначен первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Ибрагим Кульшимбаев назначен на должность первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК, передает Kazakhstan Today.

Ибрагим Кульшимбаев родился в 1972 году в Карагандинской области.

В 1994 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2004 году - Академию гражданской защиты МЧС России.

Трудовую деятельность начал в 1994 году механиком автопарка совхоза Амантау Нуринского района Карагандинской области.

С 1996 по 1999 годы - командир танкового взвода, заместитель начальника штаба 143 танкового полка 78 танковой дивизии 1-го армейского корпуса Министерства обороны РК.

С 2000 по 2004 годы - заместитель командира роты по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 52859 МЧС РК.

С 2004 по 2005 годы - заместитель начальника отдела Центра подготовки и обучения Карагандинского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2009 годы - работал в структуре департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

С 2009 по 2013 годы - командовал воинской частью 52859 МЧС РК.

С 2013 по 2016 годы - заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.

С 2016 года по настоящее время занимал должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Напомним , постановлением правительства РК Мереке Пшембаев назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям.

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