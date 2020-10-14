Бывший ответсек МИИР получил новую должность

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Мереке Пшембаев назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям, передает Kazakhstan Today.

Мереке Пшембаев родился в 1962 году в Павлодарской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. По специальности - инженер-строитель, экономист, менеджер.

Трудовую деятельность начал в 1985 году старшим дорожным мастером, главным инженером Майского райавтодора Павлодарского областного управления автомобильных дорог.

С 1986 по 1996 годы - работал на различных должностях в квазигосударственном секторе.

С 1997 по 2000 годы - работал на руководящих должностях Министерства транспорта и коммуникаций.

С 2000 по 2002 годы - директор Северо-Казахстанского государственного учреждения автомобильных дорог, начальник Северо-Казахского областного управления автомобильных дорог.

С 2002 по 2013 годы - генеральный директор республиканского государственного предприятия "Казахавтодор" Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций.

С 2013 по 2014 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций РК.

С 2014 по 2019 годы - председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.

С марта 2019 года по настоящее время занимал должность ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

13 октября Мереке Пшембаев освобожден от должности ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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