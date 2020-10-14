Система Orphus

Ответсекретарь МИИР РК освобожден от должности

13.10.2020 6184
Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Мереке Пшембаев освобожден от должности ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением главы государства Пшембаев Мереке Кудайбергенович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - сообщает Акорда.

 
Отметим, Пшембаев был назначен на должность ответсекретаря МИИР РК в марте 2019 года.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая