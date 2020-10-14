Ответсекретарь МИИР РК освобожден от должности

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Мереке Пшембаев освобожден от должности ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Пшембаев Мереке Кудайбергенович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - сообщает Акорда.

Отметим, Пшембаев был назначен на должность ответсекретаря МИИР РК в марте 2019 года.

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