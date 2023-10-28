26.10.2023, 10:03 84451
Назначен первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Бекнияз Болат Кабыкенович назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Болат Бекнияз родился в 1962 году в Акмолинской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, Академию государственной службы при президенте РК, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Таразский государственный университет имени М. Дулати.
В разные годы работал на руководящих должностях в структурах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК. Занимал должность заместителя директора по науке АО НПО "Евразийский центр воды", заместителя председателя Комитета по водным ресурсам, исполнял обязанности инспектора секретариата Совета безопасности РК. Также был внештатным советником министра охраны окружающей среды РК по водным вопросам, директором департамента государственного регулирования охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды РК.
С 2016 года по настоящее время - директор исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК.
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27.10.2023, 20:18 19631
В Астане прошла Международная конференция по вопросам национальной и региональной безопасности
Фото: Минобороны РК
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошла международная научно-теоретическая конференция "Национальная и региональная безопасность в свете современных вызовов", сообщает пресс-служба Минобороны РК.
В мероприятии приняли участие депутаты обеих палат парламента РК, представители Конституционного суда, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военных вузов, госорганов, международных организаций, научного сообщества, а также военные атташе, аккредитованные в Казахстане.
Начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны РК генерал-майор Жумабек Ахметов озвучил приветственное слово министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.
Обеспечивая социальный прогресс, экономическую устойчивость и справедливость, мы строим прочные основы для защиты населения и сохранения мирного будущего. Сегодняшняя встреча должна стать не только плодотворной площадкой для обмена мнениями, опытом, наработками и конструктивными предложениями, но и послужит толчком к работе на перспективу", - отмечено в обращении министра к участникам научного форума.
Конференция прошла по трем тематическим блокам: "Военные угрозы", "Водная безопасность Казахстана" и "Социально-экономические факторы нестабильности в регионе".
Термин "безопасность", по мнению организаторов конференции, сегодня охватывает гораздо больше жизненных сфер - от киберпространства и информационных технологий до борьбы за природные ресурсы и социально-экономическую стабильность.
Отметим, что в военной доктрине Казахстана информационное и психологическое воздействие отнесено к факторам, способным оказать существенное влияние на обеспечение военной безопасности. Не случайно сегодня информационное пространство рассматривается как новая сфера противоборства.
На конференции был проведен всесторонний анализ перечисленных проблем, выявлены наиболее актуальные вызовы и выработаны рекомендации, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе.
Участники конференции отметили необходимость активного вовлечения экспертного сообщества, профессионального и научного потенциала всех стран региона в обсуждении вопросов безопасности, для формирования эффективных и устойчивых стратегий противодействия угрозам безопасности.
27.10.2023, 18:58 23046
Казахстан ведет переговоры с РФ о газификации северных и восточных регионов республики
Рассматриваются различные возможные маршруты поставок газа из Российской Федерации
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры с Россией по газификации северных и восточных регионов республики.
Данные переговоры продолжаются по линии министерства, по линии компании QazaqGaz, рассматриваются различные возможные маршруты поставок газа из Российской Федерации, также соединения возможных трубопроводов с казахстанской газопроводной системой, но пока окончательное решение не принято. Речь идет о стадии предварительных технико-экономических исследований", - цитирует министра энергетики Алмасадама Саткалиева "Sputnik Казахстан".
Министр не уточнил, когда планируется завершение переговоров.
Ранее в Казахстане утвердили генеральную схему газификации на 2023-2030 годы. Соответствующий приказ подписал министр энергетики РК.
27.10.2023, 18:48 23731
В Минобороны озвучили итоги распределения мест для бесплатного обучения в вузах
Всего в конкурсном отборе принял участие 29 491 солдат весеннего и осеннего призыва 2022 года, уволенный в текущем году
Фото: Минобороны
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Об итогах двух отборов военнослужащих срочной службы для поступления в вузы страны и других инициативах оборонного ведомства на площадке службы центральных коммуникаций при президенте рассказали руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы и главный инспектор - помощник министра обороны Айгуль Тулембаева, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство обороны успешно реализует проект "Срочники 2.0" по предоставлению возможности получения бесплатного образования гражданам после службы в армии без сдачи Единого национального тестирования.
Как пояснила Айгуль Тулембаева, в течение службы солдаты-срочники участвовали в конкурсе на получение образования на безвозмездной основе. Все данные об успехах, достижениях и недочетах претендентов фиксировались на сайте Министерства обороны на цифровой платформе "Срочники 2.0".
Всего в конкурсном отборе принял участие 29 491 солдат весеннего и осеннего призыва 2022 года, уволенный в текущем году. Распределено 3000 мест для бесплатного обучения в гражданских вузах, в том числе 350 - в военных учебных заведениях страны (1500 мест в июне для военнослужащих весеннего призыва и такое же количество в октябре для тех, кто был призван осенью). Списки прошедших конкурс опубликованы в социальных сетях и направлены в учебные заведения.
Министерство обороны проводит работу по законодательному урегулированию образовательных льгот для тех, кто прошел армейскую школу. И если до сегодняшнего дня бесплатное обучение обеспечивалось за счет вузов, то с 2024 года, после закрепления этой нормы в законе, эта категория граждан будет получать грант государства. Эта новация гарантирует им получение стипендии и общежития. Гражданам, поступающим в вузы после армии, места в общежитиях будут предоставляться в приоритетном порядке. Причем это касается студентов, которые обучаются как на бесплатной, так и на платной основе", - обозначил перспективы полковник Ербол Кумарбекулы.
На сегодняшний день на платформе "Срочники 2.0" зарегистрированы воинские части Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны, Министерства по чрезвычайным и Национальной гвардии. Всего 49 349 солдат 2022 и 2023 годов призывов.
С сентября текущего года более 600 граждан весеннего призыва 2022 года, получив образовательные льготы, начали обучение в вузах. Наибольший интерес у претендентов на льготное обучение вызывают Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Astana IT University, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова", - уточнила помощник министра обороны Айгуль Тулембаева.
Представители оборонного ведомства также проинформировали, что с будущего года отслужившие в армии молодые люди смогут поступить в вузы Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии. Ведется также работа по поступлению в вуз Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным Минобороны, перечень льгот для срочников будет расширяться. В рамках реализации поручения главы государства по повышению привлекательности срочной воинской службы уже реализуется проект по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы. На сегодняшний день отсрочку платежей получили более 5 тысяч солдат срочной службы.
Важным шагом на этом пути станет появление в законе РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" статьи "Особенности социального обеспечения граждан, выслуживших установленный срок воинской службы по призыву".
27.10.2023, 13:24 38626
Мошенники предлагают посреднические услуги по банкротству - КГД
Процедура банкротства является бесплатной
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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупреждает о новых случаях мошенничества.
По данным департамента, участились случаи, когда мошенники предлагают посреднические услуги для оформления документов и помощь в признании банкротом за денежное вознаграждение, в то время как эта процедура является бесплатной.
В пресс-службе напомнили, что прием заявлений от граждан на банкротство начался с 3 марта 2023 года.
Заявление на внесудебное банкротство (по долгам перед финансовыми организациями на сумму не более 5,5 млн тенге) граждане могут подать, не приходя в ЦОНы, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также в мобильном приложении e-Salyq Azamat или eGov Mobile. Это абсолютно бесплатная процедура", - добавили в департаменте.
Для признания банкротом во внесудебном порядке нужно просто подать электронное заявление.
Проконсультироваться можно, позвонив по номеру 1414 или написав в Telegram-чат. Также можно обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК, Комитета госдоходов, инструкцию по подаче заявления также можно посмотреть на сайте eGov.kz.
Также с мая текущего года реализуется проект "Қарызсыз қоғам" ("Общество без долгов"), целью которого является оказание правовой помощи людям, испытывающим долговую нагрузку.
Для получения консультации по вопросу банкротства вы можете обратиться в областные филиалы партии "АМАНАТ", - отметили в ДГД.
Ранее депутат мажилиса Юрий Ли рассказал о сформировавшемся в Казахстане криминальном рынке труда, где можно легко трудоустроиться и работать в интересах мошенников.
27.10.2023, 12:25 42341
Токаеву представили малоизвестные сведения о его отце в новом музее Уштобе Дополнено
Во время визита в музей президент также ознакомился с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями
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Уштобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства посетил новый Каратальский историко-краеведческий музей в городе Уштобе, сообщает Акорда.
Музей ввели в эксплуатацию в этом году.
В двухэтажном здании общей площадью 2520 квадратных метров выставлено около 350 экспонатов, связанных с историей края. Глава государства был ознакомлен с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея. Ему также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бикен Римовой, поэтах-жырау, биях-ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами из этого края", - сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече с представителями местной интеллигенции в музее президент отметил важность таких культурных объектов для развития общества и предложил дополнить музейный фонд новыми экспонатами.
Президент также оставил памятную запись в книге почетных гостей.
Дополнено 27.10.2023, 15.05
В ходе визита в Уштобе Касым-Жомарт Токаев посетил ряд социальных объектов. В частности, президент ознакомился с работой гуманитарного колледжа Уштобе с общежитием на 30 мест, который был введен в эксплуатацию в текущем году.
Новое учебное заведение ведет подготовку по специальностям "Дошкольное воспитание и обучение", "Педагогика и методика начального образования". В колледже функционируют 17 современных аудиторий, конференц- и спортивные залы, медицинский кабинет, столовая и буфет. Образовательное учреждение оборудовано в соответствии с требованиями инклюзивной среды, для людей с особыми потребностями здесь установлены пандус и лифт", - рассказали в пресс-службе президента.
Также глава государства посетил среднюю школу города, которая была построена в 1963 году, а в 1996 году ей было присвоено имя писателя Кемеля Токаева. Президенту показали кабинет-музей Кемеля Токаева, где выставлены произведения писателя и его личные предметы.
Вместе стем Токаев ознакомился с врачебной амбулаторией, введенной в эксплуатацию в этом году. Учреждение может принимать 50 человек в одну смену. Для пациентов работают кабинеты стационара, физиотерапии, процедурный, прививочный, гинекологии и другие, оказывающие медицинскую помощь.
Напомним, глава государства находится с визитом в Жетысуской области.
26.10.2023, 21:08 78851
Соглашение о свободной торговле услугами выведет взаимодействие в СНГ на новый уровень - Смаилов
Несмотря на глобальные вызовы, странам-участницам удается сохранять положительную динамику во взаимной торговле
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Бишкек. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке состоялось очередное заседание совета глав правительств стран СНГ, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В рамках своего выступления Алихан Смаилов подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, странам-участницам удается сохранять положительную динамику во взаимной торговле. Во многом это обеспечивается за счет совместной реализации договора о зоне свободной торговли, который стал надежной основой для успешного развития интеграционных связей Содружества.
На октябрьском саммите глав государств СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо уделить особое внимание устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур. В данном контексте важным представляется скорейшее вступление в силу соглашения о свободной торговле услугами. Этот документ позволит вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень", - сказал премьер-министр.
Вместе с тем ключевой задачей совместной работы, по мнению главы правительства, должно стать комплексное усиление промышленной кооперации.
Алихан Смаилов добавил, что совместное развитие транзитно-транспортных маршрутов также является показателем динамичного и взаимовыгодного экономического сотрудничества. В этой связи высокую значимость приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север - Юг.
По итогам заседания совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов, в частности, направленных на укрепление сотрудничества в сфере геодезии, картографии и геоинформационных технологий, горно-металлургической отрасли, IT-секторе и др.
26.10.2023, 20:48 80111
В Минсельхозе разработали план реформирования селекционной отрасли
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства разработало и презентовало в правительстве проект комплексного плана по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур РК на 2024-2028 годы, сообщает пресс-служба главы правительства.
Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, система семеноводства в стране нарушена, а действующие в этой отрасли предприятия разобщены.
Казахстан имеет высокую импортозависимость по таким культурам, как: кукуруза, плодовые, ягодные, орехоплодные, рожь озимая, овощные, бахчевые, семена картофеля и сахарная свекла. По ним обеспеченность семенами отечественной селекции составляет менее 10%. В меняющихся климатических условиях отечественная система селекции и семеноводства не может обеспечить фермеров устойчивыми к болезням и стрессовым ситуациям сортами", - сообщил Тасжуреков.
Еще одной серьезной проблемой является крайне низкая подготовка и обновление кадров. Практически отсутствует приток молодых специалистов, средний возраст отечественных селекционеров - 61 год.
Для решения накопившихся в отрасли вопросов сформирован комплексный план. Документ включает 15 мероприятий, среди которых: оснащение лабораторной базы аграрных университетов современным оборудованием; подготовка кадров, совместная работа НАНОЦ с зарубежными научными институтами по выведению сортов и гибридов основных сельхозкультур; создание национального генофонда растений, цифровой платформы прослеживаемости семян, посадочного материала и ряд других мероприятий.
Ожидаемый результат от реализации - обеспечение аграрного сектора необходимым объемом посадочного материала отечественной селекции и снижение импортозависимости от зарубежных семян.
26.10.2023, 18:52 84491
В Жетысуской области увеличилось количество туристов
Фото: Акорда
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Талдыкорган. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по развитию туризма в Жетысуской области, сообщает пресс-служба Акорды.
По словам заместителя акима области Рустама Али, в регионе отмечается рост основных показателей в отрасли туризма. За последние три года количество туристов, посещающих регион, увеличилось вдвое, а объем услуг в этой сфере вырос до 16 миллиардов тенге.
Для придания импульса развитию данной отрасли реализуется ряд инфраструктурных проектов.
На сегодняшний день приняты меры по обеспечению транспортной доступности побережья озера Алаколь. В прошлом году была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Ушарале, налажено регулярное воздушное сообщение. В этом году по маршруту Астана - Достык запущен поезд "Тальго" и завершена реконструкция автодороги Ушарал - Достык. В настоящее время ведутся работы по реконструкции автодороги Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск, прокладке высоковольтных электрических сетей в курортной зоне Алаколь.
Кроме того, разработан генеральный план туристско-рекреационной зоны "Балхаш". За счет бюджета на побережье протяженностью 16 километров будет проведена инженерно-коммуникационная сеть, на общей площади 860 гектаров будут размещены зоны отдыха по 7 направлениям. Предусмотрено привлечение частных инвестиций до 30 миллиардов тенге. Также в следующем году планируется завершить реконструкцию дороги Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы - Актогай, которая ведет к озеру.
Продвижение экологического туризма является приоритетом в Жонгар-Алатауском национальном природном парке и национальном природном парке "Алтын-Эмель". В этом году был открыт визит-центр Altynemel, а на территории Жонгар-Алатауского национального парка планируется реализовать 8 инвестиционных проектов на общую сумму 1,7 миллиарда тенге.
Предусмотрено строительство лыжно-биатлонного комплекса в Текели и ремонт дороги до водопада Бурхан-Булак.
В целом в области достаточно туристических объектов. Необходимо все это беречь и развивать на должном уровне. Туризм должен стать приоритетным направлением экономики области. Большое количество туристов окажет положительное влияние на развитие региона. Природа Жетысу прекрасна. Потенциал области в сфере туризма огромен", - сказал президент.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?