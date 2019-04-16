Назначен первый заместитель прокурора Алматы

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Приказом Генерального прокурора от 12 апреля 2019 года Берик Адамов назначен первым заместителем прокурора города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Адамов родился в 1983 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "правоведение", а также Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации (магистр права).

Службу в органах прокуратуры начал в 2004 году помощником прокурора города Павлодара.

В разное время занимал должности прокурора Управления прокуратуры города Астана, старшего прокурора Отдела департамента Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Карагандинской области и города Астана, прокурора города Экибастуза Павлодарской области.

С августа 2017 года - заместитель прокурора города Алматы.

Стаж в органах прокуратуры более 14 лет. Классный чин - советник юстиции.

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