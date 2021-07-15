Назначен первый заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК

Фото пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба главы правительства, распоряжением премьер-министра РК Габит Сыздыкбеков назначен первым заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности атташе службы государственного протокола МИД РК.

С 2005 по 2006 годы - третий секретарь службы госпротокола МИД РК; третий секретарь департамента Европы и Америки МИД РК.

С 2006 по 2007 годы - третий секретарь; второй секретарь пресс-службы канцелярии МИД РК.

С 2007 по 2011 годы - занимал различные должности в аппарате сената.

С 2011 по 2012 годы - начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК.

С 2012 по 2017 годы - советник посольства РК во Франции.

В августе 2017 года являлся советником департамента администрации и контроля МИД РК.

С 2017 по 2019 годы - советник председателя сената; заведующий отделом по взаимодействию с комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата сената.

С мая по сентябрь 2019 года - посол по особым поручениям МИД РК.

С сентября 2019 года по настоящее время являлся чрезвычайным и полномочным послом РК в Сербии.

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