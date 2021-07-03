Назначен зампредседателя Антикоррупционной службы

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Распоряжением главы государства Нурлан Шабдар освобожден от должности заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением президента Максат Кожабаев назначен заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба Акорды.

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