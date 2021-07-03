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Назначен зампредседателя Антикоррупционной службы

02.07.2021 13366
Назначен зампредседателя Антикоррупционной службы
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Распоряжением главы государства Нурлан Шабдар освобожден от должности заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Распоряжением президента Максат Кожабаев назначен заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба Акорды. 
 

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