Назначен председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Министерство просвещения должно исходить из интересов детей, а не идти на поводу у популистов, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе во владении языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания - наша сила", - подчеркнул Токаев.

По его словам, качество среднего образования - еще одно важное условие становления успешной нации. Каждому ученику должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего обучения и развития.

Именно поэтому был запущен национальный проект "Комфортная школа". К 2025 году мы создадим условия для обучения в современных школах 800 тысяч детей. Таким образом, мы полностью решим проблему школы, работающей в режиме ЧП и обучающейся в три смены", - заявил президент.

Он добавил, что, учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.

В то же время учебным заведениям технического профессионального образования нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда и соответствовать задачам нового экономического курса страны, подчеркнул Токаев.

При этом необходимо выстраивать партнерские отношения с родителями и ученикам, которые должны нести свою долю ответственности за качество и востребованность получаемых знаний и навыков. Именно с этой целью планируется внедрить персональные образовательные ваучеры", - добавил президент.

По его словам, все средства, предоставляемые на обучение ребенка, в том числе внеклассное обучение, будут аккумулироваться на единых образовательных счетах.

По сути, это станет первичным целевым капиталом детей, который они смогут инвестировать в свое образование", - пояснил Токаев.

Касаясь вопросов высшего образования, президент подчеркнул, что по мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них.

Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру - от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности", - рассказал глава государства.

Он также рассказал, что для повышения привлекательности профессии школьного учителя предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога.