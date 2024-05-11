10.05.2024, 19:49 34931
Назначен председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК
Фото: МЭПР РК
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра экологии и природных ресурсов Ерболат Кожиков назначен на должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля, сообщает пресс-служба МЭПР РК.
Ерболат Кожиков родился в 1976 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова, высшую школу права "Әділет".
Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором по добыче нефти и газа. В разные годы работал ведущим специалистом, главным специалистом Актюбинского территориального комитета государственного имущества и приватизации, областного территориального управления охраны окружающей среды, Тобыл-Торгайского департамента экологии. Занимал должности начальника отдела, руководителя отдела департамента экологии по Актюбинской области, а также заместителя руководителя - главного государственного экологического инспектора департамента экологии по Актюбинской области.
С 2020 года работает в структуре Министерства экологии и природных ресурсов РК.
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11.05.2024, 14:06 1556
В Казахстане 130 семей уже получили новое жилье взамен разрушенного паводком
Фото: МЧС
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 11 мая 130 семей уже получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 239 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, 568 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 710 млн тенге. В целом в пострадавших регионах обследовано 9995 жилых домов, по 7522 объектам проведена оценка", - отметили в правительстве.
Кроме того, на сегодняшний день 20 601 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 7,4 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,1 млрд тенге.
Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента РК всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в свои дома вернулись более 54 тысяч человек.
11.05.2024, 13:01 1976
Назначен заместитель начальника Службы государственной охраны Казахстана
Президент РК подписал распоряжение
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК назначил заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.
Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
10.05.2024, 20:48 32521
В Темиртау пройдут антитеррористические учения
Предусмотрены меры ограничения
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Темиртау. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 11 мая, с 10.00 до 14.00 в условиях КГКП "Ледовый дворец спорта Мұз айдыны" ("ЛДС Мұз айдыны") в Темиртау планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.
В здании "Мұз айдыны ЛДС" предусмотрены меры ограничения.
Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - сообщили в оперштабе по борьбе с терроризмом.
10.05.2024, 20:09 34051
Сербия выделила Казахстану 1 млн евро для строительства жилья, разрушенного паводками
Это решение является символом долгосрочного партнерства
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая на счета фонда "Қазақстан халқына" поступил 1 млн евро от правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков. Это решение является символом долгосрочного партнерства и дружбы между двумя странами, сообщает СЦК.
Этот вклад подчеркивает уровень солидарности и отражает растущее доверие зарубежных доноров к нашей деятельности, прозрачности при распределении помощи", - отметил председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.
В целом по состоянию на 10 мая собрано 5,3 млрд тенге дополнительно к 10 млрд тенге, выделенным фондом для строительства жилья, разрушенного стихией.
Напомним, 6 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с главой Сербии Александром Вучичем свой визит в Белград.
10.05.2024, 17:45 38801
Президент Казахстана подписал указ о мерах по либерализации экономики
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по либерализации экономики", сообщает Акорда.
Указ разработан в рамках исполнения поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что указом предусмотрено создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан национального офиса по приватизации, который обеспечит выработку критериев государственных активов, подлежащих приватизации и формирование их перечня.
Кроме того, предусмотрены меры по повышению самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления АО "ФНБ "Самрук-Казына" и его дочерних компаний, а также совершенствование осуществляемых ими закупочных процессов. Помимо этого, предусмотрен ряд конкретных мер в целях развития конкуренции на товарных рынках.
Также предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. В частности, предполагается упрощение и автоматизация доступа потребителей к коммерческим услугам, предоставляемым квазигосударственными организациями, процедур получения технических условий и подключения к инженерным сетям.
Поручается предоставить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам, для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам", - говорится в документе.
Также отдельным блоком в указе выступает комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса, в том числе путем декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, согласования с прокурорами запретительно-ограничительных мер, инициируемых госорганами и др.
Реализация указа придаст дополнительный импульс масштабному и ускоренному сокращению доли государственного сектора в экономике, а также высвобождению экономического пространства для частного предпринимательства", - подчеркивается в документе.
Напомним, в феврале на расширенном заседании в правительстве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия системных мер для комплексной либерализации экономики.
10.05.2024, 11:29 51671
Саранча, задержка субсидий, засуха: насущные проблемы аграриев обсудили в правительстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили насущные вопросы аграриев, включая распределение субсидий, своевременную обработку полей от вредителей, полив и т.д.
По словам премьер-министра Олжаса Бектенова, правительство выделило на проведение весенних полевых работ 140 млрд тенге. Продолжена программа форвардного закупа, выделен дополнительный объем дизтоплива, ведется отгрузка удобрений с отечественных заводов в рассрочку.
В ответ в правительстве ждут от фермеров выполнения встречных обязательств.
Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений", - заявил Бектенов.
Он сообщил, что от аграриев поступают жалобы на нехватку удобрений на отечественных заводах, и поручил Министерству промышленности принять соответствующие меры.
Относительно вопроса о справедливом распределении сельхозсубсидий Бектенов заявил, что "деньги не должны становиться доходом крупных игроков отрасли".
Акимам регионов и Минсельхозу поручено взять на жесткий контроль обеспечение аграриев справедливым и рациональным субсидированием, сделав упор на мелкие и средние хозяйства.
Деньги должны расширять возможности сельчан и влиять на объемы производимой продукции, а не становиться доходом крупных игроков отрасли", - отметил Бектенов.
Также Минсельхозу и Минводы поручено обеспечить стабильный полив, особенно в южных регионах республики.
Ситуация прошлого года в Жамбылской области не должна повториться", - констатировал премьер.
На борьбу с саранчовыми вредителями из бюджета выделено 8,1 млрд тенге.
На 2024 год приходится пик естественного цикла распространения саранчовых. Необходимо к данному вопросу подойти очень ответственно", - призвал Бектенов.
Он поручил Минсельхозу совместно с акиматами областей мобилизовать дополнительные ресурсы на выявление мест распространения насекомых и взять на контроль работу по обработке.
Ранее в правительстве озвучили основные проблемы в сельском хозяйстве. В их числе: проблемы с запасами качественных посевных семян, несоблюдение агротехнологий, нехватка удобрений и пестицидов, высокий износ сельхозтехники, выплата субсидий с большой задержкой и др.
В частности, в прошлом году часть урожая в южных областях погибла из-за засухи, а в северных областях - из-за дождей. В этом году синоптики прогнозируют засуху в трех регионах Казахстана уже в мае.
10.05.2024, 11:06 51771
Площади масличных и кормовых культур увеличат в Казахстане
В некоторых регионах уже начаты посевные работы, засеяно 1,5 млн га площадей
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Площади масличных и кормовых культур увеличат в Казахстана, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
Общая посевная площадь составит 23,8 млн га.
Площади масличных культур планируется увеличить на 373 тыс. га, кормовых культур - на 66 тыс. га.
В некоторых регионах уже начаты посевные работы, засеяно 1,5 млн га площадей. Подготовлено 99% семян.
"Оставшийся объем будет обеспечен за счет резерва Продкорпорации. На сегодня проводятся работы по воздушно-тепловому обогреву и протравке семян", - рассказал глава Минсельхоза.
"Оставшийся объем будет обеспечен за счет резерва Продкорпорации. На сегодня проводятся работы по воздушно-тепловому обогреву и протравке семян", - рассказал глава Минсельхоза.
На борьбу со стадными саранчовыми в этом году выделено 8,1 млрд тенге, приобретен запас пестицидов.
Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях в наличии имеется 150 тыс. тракторов, порядка 5 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 76 тыс. сеялок, 219 тыс. почвообрабатывающих орудий", - проинформировал Сапаров.
Он также сообщил, что аграриям выделено 376 тыс. тонн дизтоплива по льготной (250 тенге за литр) цене, что ниже рыночной стоимости на 15%.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сократят посевные площади пшеницы и увеличат посевы масличных, картофеля и свеклы. Массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая.
10.05.2024, 10:23 55046
На электростанциях Казахстана отремонтируют 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин Дополнено
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства рассказал о запланированных работах на электростанциях в 2024 году.
На электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин", - сказал министр.
По его словам, ремонт уже начат на двух энергоблоках, 12 котлах и двух турбинах. Завершен ремонт на одном энергоблоке, одном котле и четырех турбинах.
По электрическим сетям запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20,9 тыс. км, а также 423 единиц высоковольтных подстанций.
Согласно поданным заявкам из резерва правительства уже выделено на подготовку энергоисточников 17 млрд тенге. По оставшимся заявкам работа завершится в ближайшее время, отметил глава Минэнерго.
Глава государства поручил в приоритетном порядке завершить модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. По каждому объекту поручаю Министерству энергетики докладывать мне еженедельно. Сдвигов сроков быть не должно. Ситуацию нельзя доводить до вынужденного ремонта зимой, как это было в Кентау и Степногорске, на МАЭКе и ГРЭС "Топар". Весь летний период поручаю работать в усиленном режиме. Если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты меры как в отношении собственников, так и акиматов", - сказал глава правительства Олжас Бектенов.
Он поручил утвердить до 15 мая все планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также своевременно обеспечить топливом все теплоисточники, активизировать работу по складированию запасов коммунально-бытового угля в тупиках в летнее время.
До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, а в остальных регионах до 15 октября необходимо обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону", - сказал Бектенов.
Дополнено 10.05.2024, 11.15
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил пересмотреть подготовку кадров для систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба премьер-министра.
В частности, министерствам социального блока Олжас Бектенов поручил проработать вопрос обеспечения отрасли тепло- электроэнергетики кадрами, где имеется дефицит специалистов.
Подчеркивается, что для этого министерствам труда, науки и просвещения необходимо провести полный анализ текущей ситуации на рынке труда в данной сфере и при необходимости увеличить количество грантов на нужные специальности.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?