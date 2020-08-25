Назначен председатель Комитета геологии МЭГПР РК

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Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сатиев Талгат назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.

Талгат Сатиев родился в 1973 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный политехнический институт имени В.И. Ленина.

По специальности техник-геофизик, горный инженер.

Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим по обслуживанию полигона в Семее. Работал на различных должностях в Семипалатинской инспекции по охране и использованию недр государственного учреждения "Востказнедра" в Семее.

С 2013 по 2014 годы занимал должность руководителя департамента по геологии "Востказнедра" в Усть-Каменогорске.

С 2014 по 2019 годы работал заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК.

С августа 2019 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

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