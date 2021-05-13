Назначен председатель Комитета государственных доходов

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, приказом министра финансов РК Али Алтынбаев назначен на должность председателя Комитета государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Али Алтынбаев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, университет Туран, Российскую академию народного хозяйства и госуправления при президенте РФ. Квалификация по специальности: бухгалтерский учет и аудит, юриспруденция, магистр государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности исполняющего обязанности налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району.

С 2001 по 2009 годы занимал различные должности в Налоговом комитете по Енбекшиказахскому району.

С 2009 по 2010 годы - начальник отдела аудита юрлиц управления налогового аудита налогового департамента по Алматинской области.

В 2010 году - начальник отдела центра по приему и обработке информации индивидуальных предпринимателей Налогового управления по Турксибскому району Алматы.

С 2010 по 2014 годы занимал различные должности в налоговом департаменте по Алматы.

С 2014 по 2015 годы занимал руководящие должности в департаменте госдоходов по Алматы.

С 2015 по 2017 годы - руководитель управления госдоходов по Алатаускому району Алматы.

С 2017 по 2019 годы - руководитель управления госдоходов по Наурызбайскому району Алматы.

С 2019 по 2020 годы - заместитель руководителя департамента госдоходов по Алматы КГД МФ РК.

С 2020 по 2021 годы - руководитель департамента экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

С марта 2021 года по настоящее время работал руководителем департамента экономических расследований по Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу.

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