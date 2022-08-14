Назначен председатель Комитета государственных доходов

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Приказом министра финансов РК Данияр Жаналинов назначен председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов РК с освобождением от должности вице-министра финансов РК, сообщила пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данияр Жаналинов родился в 1975 году в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций.
Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности налогового инспектора сектора налогового аудита юридических лиц, отдела аудита Налогового комитета по Талдыкоргану.
С 2002 по 2008 годы занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области.
С 2008 по 2010 годы - заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области.
С 2010 по 2014 годы работал на руководящих должностях в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК.
С 2014 по 2018 годы - руководитель департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.
С 2018 по 2021 годы - руководитель департамента госдоходов по Мангистауской области Комитета госдоходов Министерства финансов РК.
С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра финансов РК.