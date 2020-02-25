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Назначен председатель Комитета госуслуг МЦРИАП РК

24.02.2020, 11:04 8506
Назначен председатель Комитета госуслуг МЦРИАП РК
Фото: https://primeminister.kz/
Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Даулет Бекманов назначен председателем Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Kazakhstan Today.
 

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Бекманов Даулет назначен председателем Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Даулет Бекманов родился в 1983 году в городе Дустлик Республики Узбекистан.
 
В 2004 году окончил университет Мирас, в 2010 году - Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.
 
Трудовую деятельность начал в 2005 году инженером-системотехником в частной компании.
 
С 2006 по 2011 год работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях.
 
С октября 2011 года на государственной службе. Занимал руководящие должности в сфере автоматизации государственных услуг в Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций, Агентстве по связи и информации РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК.
 
С июня 2016 по сентябрь 2018 года - заместитель директора департамента по развитию государственных услуг, директор департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.
 
В сентябре 2018 года был назначен заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".
 

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