Назначен председатель Комитета госуслуг МЦРИАП РК

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Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Даулет Бекманов назначен председателем Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Бекманов Даулет назначен председателем Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Даулет Бекманов родился в 1983 году в городе Дустлик Республики Узбекистан.

В 2004 году окончил университет Мирас, в 2010 году - Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году инженером-системотехником в частной компании.

С 2006 по 2011 год работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях.

С октября 2011 года на государственной службе. Занимал руководящие должности в сфере автоматизации государственных услуг в Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций, Агентстве по связи и информации РК, Министерстве по инвестициям и развитию РК.

С июня 2016 по сентябрь 2018 года - заместитель директора департамента по развитию государственных услуг, директор департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

В сентябре 2018 года был назначен заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

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