Назначен председатель Комитета индустрии туризма МКС РК

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НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Сакенов Айдос Мерекеевич назначен на должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Айдос Сакенов родился в 1987 году в Усть-Каменогорске. Окончил Евразийский Национальный университет имени Л. Гумилева, Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л. Гончарова, Академию госуправления при Президенте РК, Университет Лидса.
Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности исполняющего обязанности эксперта управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2009-2014 годы занимал различные должности в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2014-2016 годы - эксперт в Комитете автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.
В 2016-2018 годы - руководитель отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.
В 2018-2020 годы - заместитель руководителя Управления предпринимательства и торговли Павлодарской области.
С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.