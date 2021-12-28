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Назначен председатель Комитета индустрии туризма МКС РК

27.12.2021, 12:17 14826
Назначен председатель Комитета индустрии туризма МКС РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Сакенов Айдос Мерекеевич назначен на должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Айдос Сакенов родился в 1987 году в Усть-Каменогорске. Окончил Евразийский Национальный университет имени Л. Гумилева, Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л. Гончарова, Академию госуправления при Президенте РК, Университет Лидса. 
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности исполняющего обязанности эксперта управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК. 
 
В 2009-2014 годы занимал различные должности в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК. 
 
В 2014-2016 годы - эксперт в Комитете автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК. 
 
В 2016-2018 годы - руководитель отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы. 
 
В 2018-2020 годы - заместитель руководителя Управления предпринимательства и торговли Павлодарской области. 
 
С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.
 

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В Казахстане планируют изменить тарифы на въезд в нацпарки

27.12.2021, 19:18 9171
В Казахстане планируют изменить тарифы на въезд в нацпарки
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Министерство национальной экономики подготовило пакет изменений в Налоговый кодекс, согласно которому за въезд в национальные парки транспортных средств установят отдельную плату, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подобные меры, как считают в ведомстве, станут стимулом к развитию пешего туризма.
 
В этом году за въезд в национальный парк каждый посетитель платит 0,1 МРП, но в 2022 году тариф планируют изменить.
 
В планах ведомства установить следующую плату за въезд:
 
0,2 МРП - для мотоциклов, мопедов и квадроциклов;
 
0,3 МРП - для легковых автомобилей;
 
1 МРП - для микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей;
 
2 МРП - для автобусов до 32 мест;
 
3 МРП - для автобусов свыше 32 мест.
 
Предусмотрены скидки для школьников и студентов будут действовать скидки. От платы освобождены пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, ветераны труда, дети дошкольного возраста.
 
Публичное обсуждение проекта продлится до 17 января. После его примет в работу парламент. 
 
С 1 января 2022 года МРП в Казахстане составит 3063 тенге.
 

Глава государства подписал ряд законов

27.12.2021, 18:46 10351
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом".
 
Также президент подписал закон "О промышленной политике" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики".

Законом "О промышленной политике", в частности, предусматриваются нормы по формированию ежегодного Национального доклада о состоянии промышленности как основного инструмента формирования промышленной политики в стране. Кроме того, планируется установить критерии отбора товаров для включения в перечень приоритетных товаров, производство которых будет определять долгосрочную конкурентоспособность национальной экономики и меры государственного стимулирования. Также закрепляются принципы законности, равенства, транспарентности и взаимной ответственности государства и бизнеса при определении встречных обязательств с учетом направленности на повышение производительности труда и продвижение товаров на экспорт. Вводятся нормы по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на принципах соблюдения баланса интересов производителей и переработчиков сырья, увеличения объема производства продукции и расширения номенклатуры производимой продукции.  
 

Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова

27.12.2021, 18:25 9841
Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова. В ходе встречи Серик Шапкенов рассказал о работе цифровизации центров занятости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи Серик Шапкенов рассказал, что 33% граждан, желающих трудоустроиться, пользуются онлайн-услугами, 26 тысяч пособий были назначены в электронном виде. Адресную социальную помощь в этом году получили 988,8 тысяч человек.
 
Также президенту представили отчет об итогах работы министерства за текущий год, а также о реализации поручений в рамках Послания. По словам министра Серика Шапкенова, с 2022 года минимальная заработная плата повысится до 60 тысяч тенге, увеличится зарплата еще 591 тысячи гражданских служащих.
 
Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о предпринимаемых мерах по снижению уровня безработицы. На сегодняшний день этот показатель составляет 4,9%.
 
Наряду с этим, главе государства доложили о четырех приоритетных направлениях работы профильного ведомства на предстоящий период. Это - разработка Социального кодекса, проекта закона о профессиональных квалификациях и проекта концепции миграционной политики на 2022-2026 годы, модернизация пенсионной системы. Президент поручил министру продолжить работу по этим направлениям на постоянной основе.
 
 

В Казахстане за торговлю людьми осуждены более 280 человек

27.12.2021, 15:32 12796
В Казахстане за торговлю людьми осуждены более 280 человек
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - В Генеральной прокуратуре рассмотрели вопросы противодействия торговле людьми и дальнейшего развития трехзвенной модели уголовного процесса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В работе заседания приняли участие члены Координационного совета, секретарь комиссии по правам человека при президенте республики Казахстан, а также прокуроры областей и руководители территориальных органов уголовного преследования, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 
 
Открывая заседание, генпрокурор Гизат Нурдаулетов подчеркнул важность принимаемых усилий по борьбе с торговлей людьми. По поручению главы государства, ужесточено наказание за такие преступления. Для потерпевших предусмотрена единовременная компенсация, а для жертв-иностранцев введена возможность продления срока пребывания в стране. С 2018 года за уголовные правонарушения, связанные с торговлей людьми, осуждено 283 лица.
 
Участники обсудили дополнительные меры, которые необходимо предпринять для своевременного выявления и пресечения данного вида преступлений.
 

После вызволения из рабства люди сталкиваются с трудностями и вновь могут стать объектом торговли. Поэтому необходимо обеспечивать их пакетом медицинских, социальных и правовых услуг", - отметил Нурдаулетов.

 
На заседании также рассмотрели переход к следующему этапу трехзвенной модели уголовного процесса, где прокуроры будут наделены правом составления обвинительных актов по особо тяжким преступлениям. Это усилит механизм независимой правовой оценки прокурором доказательств по уголовному делу и повысит его ответственность за предание обвиняемого суду, что в итоге укрепит правовую защиту лиц, вовлеченных в уголовную орбиту.
 

Такой порядок со следующего года распространяется на 47 статей Уголовного кодекса, с примерным охватом в год более одной тысячи уголовных дел, подследственных полиции, органам антикоррупционной службы и службы экономических расследований. С июля по всей стране проведена пилотная апробация, обеспечена правовая и техническая готовность для работы в новых условиях", - сообщили в ведомстве.

 
При этом генпрокурор обратил внимание, что, реализуя реформы и повышая качество следствия, во главе угла должны оставаться такие приоритеты, как защита конституционных прав граждан и противодействие преступности.


В Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за торговлю людьми. Житель Карагандинской области 20 лет держал россиянина в рабстве. В Туркестанской области покончил с собой попавший в трудовое рабство пастух. А в Алматинской области полицейские спасли жителя Узбекистана от похищения
 

В ВКО из-за коррупционного преступления подчиненного аким района подала в отставку

25.12.2021, 14:59 34551
В ВКО из-за коррупционного преступления подчиненного аким района подала в отставку
Фото: instagram/tamara.rakhimzhanova.official
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 ДЕКАБРЯ - В Восточно-Казахстанской области аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова подала в отставку, после как ее подчиненного осудили за коррупционное преступление, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Один из моих заместителей осужден за коррупционное преступление. Согласно статье 60 закона РК "О государственной службе Республики Казахстан" аким района подает в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня его назначения совершено коррупционное преступление его прямым подчиненным", - написала в instagram Тамара Рахимжанова.

 
Она сообщила, что 19 ноября 2021 года в отношении заместителя акима района вынесен приговор Апелляционного суда ВКО по уголовному делу. 
 

После вступления в законную силу обвинительного приговора суда мной подано письменное заявление в отставку, согласно действующему законодательству Республики Казахстан", - написала она.

 
 

Сенат одобрил законопроект по новой регуляторной политике

24.12.2021, 20:04 44746
Сенат одобрил законопроект по новой регуляторной политике
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - На пленарном заседании сенатом одобрен проект закона по вопросам новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С принятием закона все требования к бизнесу будут с понятными мотивами, практически исполнимыми, изложены в доступной форме, необременительными. Будет введен Реестр обязательных требований к бизнесу. Он позволит предпринимателю ознакомиться со всей правовой базой ведения бизнеса.
 

Соответствующие новой регуляторной политике требования будут включены содержащую исчерпывающий перечень всех требований в единую базу - Реестр обязательных требований к бизнесу. Если требование соответствует условиям новой регуляторной политики, то по нему госорган вправе проверять и наказывать. Если не соответствует, то нет и наказания. Мы, не дожидаясь законодательного закрепления подходов новой регуляторной политики, уже с июля этого года в пилотном режиме пересмотрели регулирование в 4 сферах: торговле, услугах питания и проживания, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Почему эти сферы? Потому что в этих сферах работают 60% действующего бизнеса. В итоге установили, что в этих сферах действуют 424 нормативных правовых актов, в которых содержатся 17 599 требований к бизнесу. Так, из имеющихся 1686 требований в сфере общественного питания 695 (41%) не соответствуют базовым условиям, в сфере торговли от общего количества 1513 требований базовым условиям не соответствуют 467 или 31%", - написал на своей странице в Facebook заместителя председателя правления НПП "Атамекен" Ербол Устемиров.


После подписания главой государства закона начнется основная работа по пересмотру всего регулирования - составление перечня всех нормативных актов и требований, их анализ, отработка с госорганами, защита своих позиций на различных площадках.

Напомним, во исполнение указа президента от 31 декабря 2020 года №483 "О мерах по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК", правительством разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК". Этот законопроект направлен на формирование максимально благоприятных и стимулирующих условий для активизации предпринимательской деятельности и привлечения частного капитала в условиях новой экономической реальности.
 

Бекшин уходит с поста главного санитарного врача Алматы

24.12.2021, 17:49 46726
Бекшин уходит с поста главного санитарного врача Алматы
Фото: УПВ города Алматы
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин оставляет свой пост руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает департамент комитета санитарно-эпидемиологического контроля, Бекшин выходит в отпуск с 27 декабря по 4 января.

Согласно приказу КСЭК, на период отпуска Бекшина Жандарбека Мухтаровича с 27 декабря по 4 января исполнение обязанностей возложено на К. Абдижаббарову", - сообщили в ДСЭК.

 
Жандарбек Бекшин родился 5 января 1958 года, следовательно, через две недели ему исполняется 64 года.
 
Бекшин решил уйти на заслуженный отдых с даты дня рождения, сообщили в ДСЭК.
 
Он окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности "Гигиена, эпидемиология, санитария", стал кандидатом медицинских наук с 1998году.
 
С 1982-1987 годы - санитарный врач, заведующий отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции.
 
1987-1990 годы - инспектор Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля.
 
1990-1998 годы - заместитель главного врача Целиноградской областной санитарно-эпидемиологической станции.
 
1998-2011 годы - заместитель начальника, начальник управления, директор департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Астане.
 
2011-2013 годы - председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.
 
2013-2014 годы - заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
 
2014-2017 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, ИО председателя (с 25.07.2014) - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (03.03.2014?25.08.2014); заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК- главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.
 
В 2017 году - заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан. 20 марта 2020 года освобожден от должности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. 18 апреля 2020 года назначен главным санитарным врачом города Алматы.
 
Как сообщалось ранее, Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения.
 

Совещание по вопросам субсидирования в сфере пассажирских автомобильных перевозок провел Смаилов

24.12.2021, 16:18 43416
НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Состоялось совещание по рассмотрению проблемных вопросов бизнеса под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра Республики Казахстан, в ходе совещания представителями НПП "Атамекен" озвучены ряд вопросов, поднимаемые субъектами предпринимательства.
 

В частности, рассмотрен вопрос субсидирования в сфере пассажирских автомобильных перевозок и высокий износ автобусов. В текущем году на субсидирование городских маршрутов акиматами выделено средства на 75% больше по сравнению с 2020 годом. Вице-премьер поручил профильному министерству на ежеквартальной основе продолжать ревизию по исполнению акиматами Комплекса мер по развитию городских пассажирских перевозок и действующего законодательства по обеспечению субсидирования", - отметили в пресс-службе.

 
Как сообщили в пресс-службе, обсуждены меры поддержки грузовых автомобильных перевозчиков, для реализации которых в сентябре была принята Дорожная карта по развитию международных грузовых перевозок на автотранспорте в РК. Уполномоченному органу необходимо проработать дополнительные предложения бизнеса для внесения в Дорожную карту. Вместе с тем, поднимался вопрос касательно освобождения операторов международных автомобильных перевозок от уплаты сбора за первичную регистрацию для седельных тягачей до 2025 года.
 
Со 2 июля 2020 года по 1 января 2021 года седельные тягачи, приобретаемые для международных грузовых перевозок, были освобождены от сбора за первичную регистрацию. Планируется возобновить данную меру до 2025 года. 
 

Данная поправка в проект закона будет внесена в начале следующего года. Напомним, сбор за первичную регистрацию для седельных тягачей сроком эксплуатации от 3 до 5 лет составляет 350 МРП. В период с октября 2020 года по декабрь текущего года под председательством Смаилова проведено 33 совещания по рассмотрению проблемных вопросов бизнеса. Совместно с НПП Атамекен и представителями бизнеса Правительством рассмотрено более 160 проблемных вопросов", - говориться в сообщении.

 

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