Назначен председатель Комитета по делам архивов и управления документацией

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Приказом министра культуры и спорта РК Борашев Куат Кахарманулы назначен на должность председателя Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Куат Борашев родился в 1972 году в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби. Квалификация по специальности "журналист".
Трудовую деятельность начал в 1993 году в должности редактора государственной телерадиовещательной компании "Казахстан".
С мая по октябрь 1994 года был репортером республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана".
В 1994-1995 годы - учитель средней школы.
В 1995-1997 годы - диктор телекомпании "Райхан-ТВ".
С июля по сентябрь 1997 года - редактор городского телеканала "Тараз-ТВ".
В 1997-2000 годы - редактор, руководитель групп "Акнур" и "Азан", комментатор ЗАО "Жамбылская областная телерадиокомпания".
В 2000-2003 годы - главный специалист ЗАО "Казакстан темір жолы".
В 2003-2005 годы - корреспондент республиканской газеты "Егемен Казакстан".
С февраля по июнь 2005 года - заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента РК".
В 2005-2006 годы - заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента Республики Казахстан".
С марта по август 2006 года - главный эксперт пресс-службы президента РК.
В 2006-2007 годы - обозреватель республиканской газеты "Егемен Казакстан".
В 2007-2012 годы - занимал различные должности в Администрации Президента РК.
В 2012-2013 годы - заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
В 2013-2017 годы - заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря РК.
С июня по ноябрь 2017 года - главный редактор республиканской газеты "Егемен Казакстан".
В 2017-2019 годы - председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК.
С марта 2019 года и по настоящее время - заместитель заведующего секретариатом государственного секретаря РК.
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