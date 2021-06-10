Назначен председатель Комитета по делам архивов и управления документацией

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Приказом министра культуры и спорта РК Борашев Куат Кахарманулы назначен на должность председателя Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Куат Борашев родился в 1972 году в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби. Квалификация по специальности "журналист".

Трудовую деятельность начал в 1993 году в должности редактора государственной телерадиовещательной компании "Казахстан".

С мая по октябрь 1994 года был репортером республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана".

В 1994-1995 годы - учитель средней школы.

В 1995-1997 годы - диктор телекомпании "Райхан-ТВ".

С июля по сентябрь 1997 года - редактор городского телеканала "Тараз-ТВ".

В 1997-2000 годы - редактор, руководитель групп "Акнур" и "Азан", комментатор ЗАО "Жамбылская областная телерадиокомпания".

В 2000-2003 годы - главный специалист ЗАО "Казакстан темір жолы".

В 2003-2005 годы - корреспондент республиканской газеты "Егемен Казакстан".

С февраля по июнь 2005 года - заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента РК".

В 2005-2006 годы - заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента Республики Казахстан".

С марта по август 2006 года - главный эксперт пресс-службы президента РК.

В 2006-2007 годы - обозреватель республиканской газеты "Егемен Казакстан".

В 2007-2012 годы - занимал различные должности в Администрации Президента РК.

В 2012-2013 годы - заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

В 2013-2017 годы - заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря РК.

С июня по ноябрь 2017 года - главный редактор республиканской газеты "Егемен Казакстан".

В 2017-2019 годы - председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК.

С марта 2019 года и по настоящее время - заместитель заведующего секретариатом государственного секретаря РК.

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