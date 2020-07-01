Назначен председатель Комитета по делам гражданского общества

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Приказом министра информации и общественного развития РК на должность председателя Комитета по делам гражданского общества назначен Мадияр Кожахмет, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Kazakhstan Today.

С апреля 2019 года по июнь 2020 года он занимал должность председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК.

Кожахмет Мадияр Дуйсенбайулы родился в 1984 году в Караганде. Окончил Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Чешский агротехнический университет (CULS Prague), магистр международного права и экономики.

С 2003 по 2006 годы прошел путь от начальника отдела до исполнительного директора в ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана".

С июля по октябрь 2008 года - начальник управления организационной, методической и воспитательной работы департамента воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2008-2010 годы - заместитель директора департамента воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2010-2012 годы - директор департамента молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2012 по 2014 годы работал инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

С декабря 2014 года - руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области.

С 2017 по 2019 годы был заместителем акима Северо-Казахстанской области.

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