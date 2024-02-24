23.02.2024, 21:01 44446
Назначен председатель Комитета по инвестициям МИД РК
Должность получил Габидулла Оспанкулов
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Габидулла Оспанкулов назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК, сообщает перс-служба министерства.
Габидулла Оспанкулов родился 13 июля 1981 года. Свою трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве помощника юриста ТОО "Евразия Консалтинг". С 2002 по 2010 годы работал на различных позициях в сенате и представительстве президента РК в парламенте. В 2010-2019 годах работал заместителем акима Экибастуза и Западно-Казахстанской области, занимал руководящие должности в Министерстве образования и науки РК. Был секретарем партии Nur Otan. Работал вице-министром информации и общественного развития РК.
До назначения председателем Комитета по инвестициям МИД РК был советником премьер-министра Казахстана.
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24.02.2024, 10:50 8371
Какие проблемы решаются с принятием закона по вопросам образования и безопасности детей
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера подписал закон по вопросам образования и безопасности детей. Какие проблемы решаются с принятием закона, рассказал депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
- Введен запрет на строительство многоэтажных домов без предварительного обеспечения школами и детскими садами.
- Запрещена приватизация государственных школ и колледжей.
- Здания школ, детских садов и колледжей, используемые более 30 лет, будут проверяться на предмет аварийности каждые 5 лет.
- Колледжам и школам предоставлено право использовать доходы от платных услуг для собственного развития, не перечисляя в доход бюджета.
- Окна в многоэтажных домах должны быть оборудованы специальными механизмами безопасности или замками для предотвращения падения детей.
- Введено специальное правило, ограничивающее использование мобильных телефонов во время уроков. Ограничения касаются только времени уроков. Ребенок может принести телефон в школу и использовать его во время перерыва. В этом отношении ограничений нет. Во время уроков ребенок должен заниматься только учебой.
- Руководители учебных заведений могут изменять штатное расписание в рамках утвержденной численности персонала. Например, директор может сократить одного из заместителей и ввести дополнительную должность психолога, юриста или дефектолога.
- Введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс. Отбор детей в возрасте шести лет через экзамены неэффективен.
- Для снижения коррупции процессы постановки ребенка в очередь и его зачисления в детский сад, а также найм и аттестация работников сферы образования будут осуществляться через единую информационную платформу.
- В учебных заведениях запрещено распространение религиозной и любой вредоносной информации.
- Введена норма о сетевых школах, таких как РФМШ или БИЛ. Открытие сети инженерных школ имени К. Сатпаева, IT-школ имени Жаутыкова и гуманитарных школ имени Абая началось с 2020 года. Именно для них была введена норма, предоставляющая одной ведущей организации координировать всю деятельность, внедрять общую программу, управлять кадрами, повышать квалификацию и т. д.
- Для колледжей была принята норма, предоставляющая право на страхование студентов, проходящих практику в производственных предприятиях в рамках дуальной системы обучения, от возможных производственных травм и рисков на добровольной основе.
- Также была введена норма, упрощающая лицензирование колледжей. Теперь лицензия выдается не по квалификациям, а по специальностям.
- Было введено ограничение на получение образования в онлайн-формате по медицинским и педагогическим специальностям.
- Была введена норма о проактивном приеме на дополнительное обучение детей с девиантным поведением или находящихся на внутришкольном учете (в спортивные секции и кружки).
Были и другие важные поправки, которые не получили поддержки в заключении правительства. Однако, как автор этих норм, я могу утверждать, что положения о запрете изменения целевого назначения земель, выделенных для школ, резервировании земель для детских садов и другие нормы будут включены в другие законопроекты", - отметил Аймагамбетов.
23.02.2024, 19:49 48101
Премьер акцентировал внимание на важности насыщения рынка отечественной сельхозпродукцией
В этом году в рамках мер поддержки АПК было предусмотрено 430 млрд тенге
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Уральск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с работой по обеспечению продовольственной безопасности и заслушал доклад о развитии агропромышленного комплекса в регионе, сообщает пресс-служба правительства.
Глава правительства посетил тепличный комплекс по выращиванию овощей ТОО "World Green Company".
Площадь промышленных теплиц в РК сегодня составляет 223,1 га. Для стимулирования тепличного бизнеса в рамках правил инвестиционного субсидирования увеличено возмещение расходов с 25 до 30%. Также субсидируется 50% стоимости удобрений, средств защиты растений, подачи поливной воды, семян огурцов и томатов.
По итогам посещения теплицы премьер-министр акцентировал внимание на важности насыщения внутреннего рынка отечественной сельхозпродукцией.
Глава государства поддерживает развитие сельского хозяйства. В этом году в рамках мер поддержки АПК было предусмотрено 430 млрд тенге. Однако по поручению президента мы увеличим эту сумму в два раза. Поэтому перспектива наращивания объемов сельхозпроизводства есть, сейчас нужно активно работать. Необходимая помощь со стороны государства будет оказана", - сказал Олжас Бектенов.
Здесь же главе правительства презентовали проект строительства первого в Казахстане горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений мощностью 6 млн тонн с привлечением порядка 2,4 млрд долларов инвестиций.
23.02.2024, 19:35 48986
Изношенность ТЭЦ в Уральске доходит до 86% - Бектенов
Премьер посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора Уральска
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Уральск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора Уральска, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства.
В ходе поездки глава правительства посетил предприятие водоснабжения и водоотведения "Батыс Су Арнасы". Премьер-министру доложили, что в 2023 году завершено строительство 6 водозаборных скважин. Вместе с тем существующее водоочистное сооружение имеет высокую изношенность.
Олжас Бектенов обратил внимание руководства региона на поступающие жалобы от жителей на дефицит питьевой воды, особенно летом, и поручил до конца года завершить разработку ПСД по реконструкции водоочистного сооружения с увеличением его производительности до 50 тыс. кубометров в сутки.
Отдельно ряд поручений был дан по ускорению модернизации сетей водоснабжения (износ - 60,5%), водоотведения (износ - 61,3%), а также реконструкции канализационно-насосных станций.
Кроме того, премьер-министр ознакомился с текущей ситуацией на предприятии по производству электрической и тепловой энергии АО "Жайыктеплоэнерго", находящемся в красной зоне риска.
По республике изношенность ТЭЦ достигает 66%, а в Уральске доходит до 86%. Как будет готова проектно-сметная документация, акимат должен внести соответствующую заявку. Будем рассматривать и поэтапно решать", - отметил Олжас Бектенов.
23.02.2024, 17:15 59271
Переход на единый часовой пояс: Минцифры выступило с важным обращением
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана выступило с важным заявлением в связи с переходом страны на единый часовой пояс.
Официально извещены международные организации IANA МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG о переходе Казахстана на единый 5-й часовой пояс, а также о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов для Казахстана. В этой связи абонентам необходимо обновить выпущенные обновления международными операционными системами, включая Android и IOS", - проинформировали в ведомстве.
Также согласно поручению министра цифрового развития операторами связи:
- проводятся организационно-технические мероприятия по подготовке необходимых настроек своих информационных систем;
- принимаются меры по заблаговременному уведомлению о проводимой работе своих абонентов и пользователей через свои каналы обслуживания, включая рассылку операторами сотовой связи коротких текстовых сообщений, а также информирование на интернет-ресурсе и в мобильном приложении;
- подготавливается техническая инфраструктура с целью соблюдения стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.
Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
23.02.2024, 12:48 71086
В 2023 году в Конституционный суд Казахстана поступило более пяти тысяч обращений
В своих обращениях граждане поднимали вопросы о судебных актах и правомерности действий должностных лиц и судей
Фото: Акорда
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявила, что в течение прошлого года в суд поступило более пяти тысяч обращений, информирует Акорда.
Как сообщила Эльвира Азимова, в своих обращениях граждане поднимали вопросы о судебных актах, правомерности действий должностных лиц и судей, о видах и условиях уголовного наказания, соблюдении прав человека в рамках уголовного преследования, защите прав в трудовых и административно-правовых отношениях.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в настоящее время на рассмотрении мажилиса парламента находятся предложения об условиях оказания гражданам гарантированной юридической помощи в рамках конституционного производства, а также учета принятых решений Конституционного суда и обзора судебной практики в рамках правового мониторинга и нормотворческой деятельности.
Кроме того, Конституционным судом даны рекомендации по пересмотру отдельных норм Уголовно-процессуального, Налогового кодексов и ряда законов. В настоящее время правительством и уполномоченными органами исполнено более 16% рекомендаций.
Президент подчеркнул, что итоги работы Конституционного суда за 2023 год показали, что его создание и деятельность отвечают запросам общества и государства по обеспечению верховенства Конституции Республики Казахстан и защите прав и свобод человека и гражданина.
Напомним, Конституционный суд начал свою работу в Казахстане в январе прошлого года. В нем рассматривают обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права. В состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах.
22.02.2024, 21:16 115806
Налоговики рассказали, как декларировать наличные, подарки и животных
Стартовал третий этап всеобщего декларирования
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 января 2024 года стартовал третий этап всеобщего декларирования. Декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.
Департамент государственных доходов по Алматы предоставил разъяснение некоторых вопросов по декларированию задолженности, наличных денег, подарков и животных.
Декларирование задолженности физического лица
Одним из условий при заполнении "входной" декларации об активах и обязательствах является отражение долгов и требований, имеющихся на 31 декабря 2023 года.
Граждане должны отразить в декларации свои долги перед другими физическими или юридическими лицами. Также отражаются долги, подлежащие возврату физическому лицу другими лицами.
Отражение долгов и обязательств возможно только в первоначальной декларации, дополнения не будут приняты.
Декларирование наличных денег
При декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.
Необходимо максимально полно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
Декларирование другого имущества и подарков
Граждане в декларации по желанию могут указать ценное имущество стоимостью свыше 3,45 млн тенге (1 000 МРП) за единицу.
К такому имуществу относится любое дорогостоящее имущество, находящееся как в Казахстане, так за рубежом, например культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другое ценное имущество, а также объекты незавершенного строительства.
Ценные подарки декларируются, если они получены в виде:
- недвижимости и транспорта, зарегистрированных за рубежом, доли в иностранной компании. При этом квартира, транспорт, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно;
- наличных денег в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);
- доли в жилищном строительстве, ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота;
- другого имущества - отражается по желанию, если стоимость за единицу такого подарка превышает 3,45 млн тенге (1000 МРП). Такая оценка должна быть проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Декларирование животных и птиц
В декларации об активах и обязательств граждане по желанию могут задекларировать животных и птиц, стоимость которых превышает 3,45 млн тенге (1000 МРП) за единицу. Например, породистый скакун.
Ранее налоговики ответили на самые распространенные вопросы по всеобщему декларированию имущества.
22.02.2024, 21:03 116921
Руководство АО "НК "КазМунайГаз" провело встречу с профсоюзом АО "Озенмунайгаз"
Участники обсудили наиболее часто задаваемые вопросы рабочих коллективов
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Актау. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) провело традиционную встречу с представителями ОО "Мангистауский локальный профсоюз нефтяников", сообщает пресс-служба КМГ.
На встрече стороны подвели производственные и социально-экономические итоги 2023 года, обменялись мнениями о принимаемых мерах по сохранению социальной стабильности в трудовых коллективах и улучшению условий труда, промышленной безопасности и производственной дисциплины.
Представители профсоюзов позитивно оценили крупные социальные проекты КМГ в Мангистауской области и западных регионах Казахстана. В частности, для решения вопроса дефицита питьевой воды на западе страны "КазМунайГаз" в декабре 2023 года завершил первый этап реконструкции и расширения магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, что увеличило его пропускную способность с 110 до 170 тыс. кубометров в сутки. Помимо этого, в сентябре 2023 года дан старт строительству опреснительного завода в поселке Кендерли. Также национальная компания приступает к строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завершение которого планируется в 2026 году. Создание новых рабочих мест как на этапе реализации проектов, так и в период эксплуатации перечисленных объектов позитивно отразится на социальной стабильности в городе.
Участники также обсудили наиболее часто задаваемые вопросы рабочих коллективов, среди которых: оплата труда, приобретение и модернизация нефтепромыслового оборудования, обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ), строительство и ремонт хозяйственно-бытовых комплексов и другие вопросы.
Отдельно остановились на проекте реабилитации месторождения Узень, основных вызовах и технологических сложностях при его реализации. Кроме этого, на встрече проанализированы итоги выполнения производственных программ и финансовой деятельности АО "Озенмунайгаз", а также влияние надежности электроснабжения на производственный процесс.
22.02.2024, 19:22 118441
Жаркешов доложил Токаеву о введении в эксплуатацию нового газового месторождения
Фото: Акорда
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова по итогам работы национальной компании за 2023 год, а также ознакомился с планами на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенту было доложено о ходе реализации масштабных инфраструктурных проектов, новых направлениях переработки кашаганского газа, а также о привлечении инвестиций в газовую отрасль в размере 12 млрд долларов.
Как сообщил Санжар Жаркешов, группой компаний QazaqGaz построены и введены в эксплуатацию крупные газопроводы на сумму свыше 400 млрд тенге, которые имеют социальное и экономическое значение для развития регионов.
Глава государства был проинформирован о работе по газификации страны: в 11 регионах страны к системе газоснабжения было подключено 112 населенных пунктов, что увеличило доступ к газу для 213 тысяч человек. Также за 2023 год компания субсидировала цены на газ для внутреннего рынка на 175 млрд тенге. Вместе с тем АО "НК "QazaqGaz" в полном объеме исполняет свои обязательства по экспорту и транзиту природного газа.
Кроме того, президенту была представлена информации о введении в эксплуатацию нового газового месторождения Анабай, а также о работах по развитию ресурсной базы газа. Благодаря принятым мерам объем поставок газа на внутренний рынок Казахстана увеличился на 19%.
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на комплексное развитие газовой отрасли.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?