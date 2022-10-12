Назначен председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра просвещения Ернур Дауенов назначен председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Ернур Дауенов родился в 1988 году в Павлодарской области.
Окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Карагандинский университет Казпотребсоюза.
Трудовой путь начал в 2009 году учителем истории областной казахской гимназии-интерната для одаренных детей имени Ы. Алтынсарина.
С 2011 по 2013 годы работал научным сотрудником Академии национального образования имени Ы. Алтынсарина, заместителем директора школы для одаренных детей "Зерде" города Астаны, заведующим лабораторией регионального научно-практического центра "Ертіс дарыны".
С 2013 по 2014 годы - главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Павлодарской области.
С 2014 по 2015 годы - заместитель руководителя отдела образования Щербактинского района
С 2015 по 2016 годы - руководитель отдела образования Баянаульского района.
С 2016 по 2017 годы работал заместителем руководителя управления образования Павлодарской области.
С 2017 по 2019 годы - руководитель управления внутренней политики Павлодарской области.
С 2019 года руководил управлением культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.
С августа 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки.