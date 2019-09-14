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Назначен председатель Комитета по защите прав потребителей Минторговли и интеграции РК

13.09.2019, 11:09 6535
Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - Приказом министра торговли и интеграции Ахметов Азамат Куатулы назначен на должность председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.
 
Азамат Ахметов родился в 1974 году в Карагандинской области. В 1996 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности "экономист-организатор сельхозпроизводства". В 1999 году окончил Гуманитарный университет им. Д. А. Кунаева по направлению юриспруденция.
 
Трудовую деятельность начал в 1996 году директором производственного предприятия "Перизат и К" в Алматы. В различные годы работал в коммерческих предприятиях. Занимал должности в Государственном следственном комитете РК, Комитете национальной безопасности РК, департаменте таможенного контроля по Карагандинской области, Комитете транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.
 
С 2007 года работал в структуре Министерства финансов РК. 
 
2007–2008 годы - заместитель начальника управления финансового контроля и госзакупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и госзакупок МФ РК.
 
2008 год - начальник управления финансового контроля и государственных закупок по Карагандинской области Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.
 
2008–2014 годы - руководитель Инспекции финансового контроля по Карагандинской области Комитета финансового контроля МФ РК.
 
2014–2017 годы - руководитель департамента госдоходов по Карагандинской области Комитета госдоходов МФ РК.
 
2017 год - заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.
 
В 2017–2018 годы занимал должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.
 
В 2018-2019 годы - председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
 

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