Назначен председатель Комитета транспорта МИИР РК

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК на должность председателя Комитета транспорта назначен Гилимов Самат Куанышевич, передает Kazakhstan Today.

"Кроме того, приказом министра А. Батанов освобожден от должности председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности в связи с переходом на другую работу", - сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

С. Гилимов родился в 1964 году в Атырауской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени, Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовую деятельность начал в 1981 году слесарем совхоза Косчагылский Гурьевской области. В различные годы работал в коммерческом секторе.

В 2002-2005 годы занимал должность заместителя акима Актюбинской области.

В 2005-2007 годы - заместитель директора - руководитель аппарата филиала "Эмбамунайгаз" АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

В 2008-2017 годы работал заместителем начальника, начальником, руководителем межрегиональной Инспекции транспортного контроля по Атырауской области Комитета транспортного контроля.

С апреля 2017 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК.

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