Назначен председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев представил личному составу нового председателя КУИС, передает Kazakhstan Today.

Приказом Министра внутренних дел на должность председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан назначен полковник юстиции Дархан Канатбеков, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Д. Канатбеков в органах уголовно исполнительной системы служит с октября 2001 года, имеет достаточный опыт работы, в том числе на руководящих должностях.

Работал начальником отдела, заместителем начальника, начальником учреждений, заместителем начальника, начальником департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области. Занимал должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.

В ходе встречи Ерлан Тургумбаев сообщил сотрудникам Комитета об основных мероприятиях по модернизации органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, акцентировав внимание на новых задачах, поставленных президентом страны перед МВД.

Приказом Министра внутренних дел Азамат Базылбеков освобожден от занимаемой должности председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.

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