Назначен председатель Комитета внутреннего госаудита Министерства финансов

Берик Нажмиденов родился в 1979 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова. По специальности экономист-менеджер, юрист.
Трудовую деятельность начал в 2000 году оператором на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе.
С 2002 по 2012 годы работал на различных должностях управления Комитета финансового контроля Министерства финансов РК по Павлодарской области. С 2012 по 2014 годы работал в Комитете финансового контроля МФ РК в столице.
С 2014 по 2016 годы работал в Комитете финконтроля и внутреннего госаудита МФ РК в Караганде.
С декабря 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК в столице.
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