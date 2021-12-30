Назначен председатель Комитета внутреннего госаудита МФ РК

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Ержан Мынжасаров родился в 1971 году в Туркестанской области. Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Казахскую государственную юридическую академию.
Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-наладчиком.
С 1993 по 1999 годы работал в частных организациях.
В 2000-2003 годах работал исполняющим обязанности ведущего контролера - ревизора отдела контроля за целевым использованием государственных кредитов, начальником отдела контроля за целевым использованием государственных кредитов Управления контроля за целевым использованием государственных внешних займов и кредитов, начальником отдела организационной работы Управления координационной и организационной работы, начальником отдела внутренного контроля Управления организационной и кадровой работы.
В 2003-2008 годы - начальник отдела организационной работы Управления организационной и кадровой работы Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.
С 2008 по 2009 годы работал начальником Управления контроля №2 Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК.
В 2009-2010 годы - начальник Управления контроля исполнения республиканского бюджета №2 Комитета финансового контроля МФ РК.
В 2010-2012 годы - заместитель председателя Комитета финансового контроля МФ РК.
В 2012-2016 годы - руководитель Инспекции финансового контроля по г. Алматы Комитета финансового контроля МФ РК.
С 2016 по 2020 годы занимал должность руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Алматы Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.
С апреля 2020 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.