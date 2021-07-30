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Назначен председатель правления АО "Казтеміртранс"

29.07.2021 7048
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Как сообщает пресс-служба КТЖ, председателем правления АО "Казтеміртранс" назначен Еркин Базарханов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трудовую карьеру Еркин Базарханов начал в Талдыкорганской области. Работал как в частных структурах, так и в государственных органах, в том числе в территориальных подразделениях центральных государственных и местных исполнительных органов, в администрации президента РК.
 
Исполняющий обязанности председателя правления АО "Казтеміртранс" Галым Кашкинбаев уволился по собственному желанию.
 

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