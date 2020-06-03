Назначен председатель правления компании "Казгеология"

Нур-Султан. 2 июня. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев представил нового председателя правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология", передает Kazakhstan Today.

Компанию возглавил Боранбаев Анвар Кимович. Ранее должность председателя правления компании занимал Алмаз Абдыгалимов.

Министр в ходе представления коллективу нового главы компании напомнил, что Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил задачу по повышению эффективности традиционных добывающих отраслей экономики и выводу Казахстана на мировой рынок геологоразведки.

Кроме того, глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил уделить особое внимание разработке программы геологической разведки и призвал сосредоточиться на данной работе. Перед новым руководством стоит задача по привлечению инвестиций в отрасль, трансферту передовых технологий, научно-аналитическому обеспечению геологической отрасли?" - отметил министр.

А. Боранбаев родился в 1967 году в Талдыкоргане. В 1992 году окончил Казахский Политехнический Институт в Алматы, геологоразведочный факультет, специализация "горный инженер-геофизик".

Опыт работы:

- Сотрудник АО "УзеньМунайГаз", АО "Казахстанкаспийшельф" (1999-2003);

- Эксперт ОАО "БанкТуранАлем" (2003-2004);

- Вице-президент по геологии и производству АО "Танашнефтегаз" (2004-2006);

- Первый заместитель генерального директора ТОО СП "Тенге" (2006-2007);

- Генеральный директор ТОО СП "Тенге" (2007-2009);

- Управляющий директор по геологии и технологии добычи АО "Казахстанский институт нефти и газа" (2009-2010);

- АО "Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований", - председатель правления (2016-2017)

- Директор института сейсмологии (2017-2018).

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