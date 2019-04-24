Назначен председатель российской части российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - На официальном сайте интернет-портала правовой информации опубликовано постановление правительства РФ о назначении председателя российской части российско-казахстанской межправкомиссии по комплексу "Байконур", передает Kazakhstan Today.

Ранее данный пост занимал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Правительство РФ постановляет: назначить заместителя председателя правительства РФ Борисова Ю.И. председателем российской части российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", освободив от указанных обязанностей Рогозина Д.О.", - говорится в документе.

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