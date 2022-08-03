Назначен прокурор Алматинской области

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АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - Назначены начальник службы Генеральной прокуратуры и прокурор Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора от 1 августа прокурором Алматинской области назначен Берик Адамов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
Адамов службу в органах прокуратуры начал в 2004 году помощником прокурора города Павлодара.
В разное время занимал различные должности в прокуратурах Астаны, Карагандинской области и центральном аппарате.
Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором города Экибастуз Павлодарской области, заместителем, первым заместителем прокурора города Алматы. Стаж в органах прокуратуры более 17 лет. Классный чин - старший советник юстиции", - рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что приказом генерального прокурора от 2 августа 2022 года руководителем службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Елдос Сагиев.
Сагиев начал трудовую деятельность в 2002 году в органах прокуратуры Акмолинской области.
Занимал должности, в том числе руководящие в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей.
Возглавлял департаменты Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской, Костанайской областям.
До настоящего назначения - заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. Стаж в правоохранительных органах 18 лет.