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Назначен прокурор Алматинской области

02.08.2022, 10:52 16671
Назначен прокурор Алматинской области
Фото: gov.kz
АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - Назначены начальник службы Генеральной прокуратуры и прокурор Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора от 1 августа прокурором Алматинской области назначен Берик Адамов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
 
Адамов службу в органах прокуратуры начал в 2004 году помощником прокурора города Павлодара.
 
В разное время занимал различные должности в прокуратурах Астаны, Карагандинской области и центральном аппарате.
 

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором города Экибастуз Павлодарской области, заместителем, первым заместителем прокурора города Алматы. Стаж в органах прокуратуры более 17 лет. Классный чин - старший советник юстиции", - рассказали в ведомстве.

 
Также сообщается, что приказом генерального прокурора от 2 августа 2022 года руководителем службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Елдос Сагиев.
 
Сагиев начал трудовую деятельность в 2002 году в органах прокуратуры Акмолинской области.
 
 Занимал должности, в том числе руководящие в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей.
 
Возглавлял департаменты Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской, Костанайской областям.
 
До настоящего назначения - заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. Стаж в правоохранительных органах 18 лет.
 

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В акватории Каспия прошли межведомственные учения

02.08.2022, 19:06 8806
Фото: МО РК
АКТАУ. 2 АВГУСТА - В Актауском гарнизоне прошли комплексные базовые учения по организации противовоздушной, противокорабельной и противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В учебных маневрах приняли участие военнослужащие Военно-морских сил и Пограничной службы КНБ, сообщает пресс-служба МО РК.
 

Учения проводятся в целях реализации поручения главы государства об усилении межведомственной координации. При отработке эпизодов особое внимание уделяли совместным действиям личного состава Десантно-штурмового батальона морской пехоты и первого дивизиона кораблей береговой охраны департамента Пограничной службы по Мангистауской области", - пояснил начальник службы противолодочный борьбы и противоподводно-диверсионной обороны военно-морской базы капитан 3 ранга Дархан Омаров.

 
После приведения соединений кораблей в высшую степень боевой готовности были отработаны действия личного состава отдельного дивизиона разнородных кораблей по отражению атак средств воздушного нападения, кораблей и диверсионных сил противника в пункте базирования. Боевые пловцы осмотрели корпус корабля на предмет минирования. Были отработаны также эпизоды по обнаружению и уничтожению диверсионных сил противника и ликвидации последствий нападения. 
 
В учениях были задействованы более сотни военнослужащих, три корабля и специальная техника.
 

Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы департамента полиции Алматы

02.08.2022, 18:49 9491
Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы департамента полиции Алматы
Фото: facebook/Рустам Абдрахманов
АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - Замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил о новом назначении на своей странице в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приказом министра внутренних дел Рустам Абдрахманов назначен на должность заместителя начальника департамента полиции Алматинской области по следственной работе. 
 

Позиция - для меня не новая, а регион - особенный, тем более, что с ним меня связывает мой родной дом, беззаботное детство и школа. Этим доверием руководства ведомства для меня открываются новые возможности в защите конституционных прав граждан, восстановлении справедливости и борьбе с преступностью. Кроме того, это - новый этап в моем профессиональном росте", - написал новый заместитель начальника департамента полиции Алматинской области.

 
Рустам Абдрахманов отметил, что жизненные и служебные принципы у него остаются прежние. 
 

Я, как всегда, открыт для конструктивного диалога и готов прислушаться к объективной критике. Мои информационные ресурсы по-прежнему доступны", - написал он. 

 
Рустам Абдрахманов поблагодарил алматинцев. 
 

Благодарю каждого алматинца, кто вместе с нами в тесном взаимодействии все эти годы обеспечивал правопорядок и вносил вклад в безопасность города. Надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество с общественностью Алматинской области", - написал он.

 

В Казахстане утвердили санэпидтребования к бассейнам, баням и хостелам

02.08.2022, 18:37 10116
В Казахстане утвердили санэпидтребования к бассейнам, баням и хостелам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, проектирование и размещение гостиниц, хостелов предусматривается в отдельно стоящих зданиях, а также в составе многофункциональных зданий, многоквартирных жилых домов при условии выполнения отдельного входа, за исключением размещения жилых помещений в подвальных и цокольных этажах. 
 
Кроме того, для гостиниц вместимостью до 30 мест категорий 1 звезда – 2 звезды предусматриваются совмещенные с другими предприятиями и учреждениями входы и коммуникации, согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. 
 
Сообщается, что при наличии мусоропровода, ствол мусоропровода оборудуется воздухонепроницаемым и звукоизолированным материалом от строительных конструкций и не примыкающим к жилым и служебным помещениям с постоянным пребыванием людей. Не разрешается располагать мусоросборную камеру под жилыми комнатами или смежно с ними и под помещениями с постоянным пребыванием людей. 
 
В номерах гостиниц предусматриваются санитарные узлы, гардеробные, согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. 
 
Также хостелы обеспечиваются санитарными узлами из расчета не менее 1 туалетной кабины, 1 умывальника и не менее 1 душевой кабины на 15 человек. 
 
В хостеле оборудуются столовые, кухни, комнаты для приема и приготовления пищи методом самообслуживания, которые оснащают оборудованием, инвентарем, кухонной и столовой посудой, емкостями для хранения продуктов и моющими средствами. 
 
Кроме того, в документе сообщается о санитарно-эпидемиологические требования к баням и саунам. 
 

При размещении бань и саун в многофункциональных зданиях, межэтажные перекрытия обеспечивают изоляцию от пара, тепла, сырости и звука. В состав помещений бань и саун входят: раздевальные, санитарные узлы, помывочные, душевые, парильни, помещения или места для мытья и дезинфекции тазов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, бытовая комната для работников", - отмечается в тексте. 

 
Подчеркивается, что для бань разрешается устройство воздушного теплоснабжения, совмещенного с приточной вентиляцией, без рециркуляции воздуха. В банях предусматривается система приточно-вытяжной вентиляции. 
 
Также в целях осуществления контроля температуры воздуха в помещениях парилен предусматривается термометр. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке. 
 

Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции

02.08.2022, 17:44 11081
Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Ербол Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нургалиев Ербол Жолдаспекович освобожден от должности председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции согласно поданному заявлению", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 

 
Ербол Нургалиев родился в 1975 году в Семипалатинской области. Имеет два высших образования, магистр экономики и бизнеса. 
 
Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы имени Чапаева Жарминского района Семипалатинской области. 
 
В 2002 году занимал должность заведующего отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Жарминского района ВКО. 
 
С ноября 2002 по апрель 2011 год работал завотделом внутренней политики Аппарата акимата, помощником акима, заместителем акима Жарминского и Кокпектинского районов в ВКО. 
 
В апреле 2011 года был назначен начальником управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области. 
 
С декабря 2015 года трудился руководителем управления внутренней политики Актюбинской области. 
 
В 2017 году назначен заместителем акима Актюбинской области. 
 
В 2018-2019 годы работал в должности заведующего сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК. 
 
С сентября 2019 года и по настоящее время – председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 

В алматинских ЦОНах открыты зоны скоростных услуг

02.08.2022, 14:58 13311
В алматинских ЦОНах открыты зоны скоростных услуг
Фото: СЦК
АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - В ЦОНах Алматы открыты зоны скоростных услуг, где посетители могут закончить работу за 5 минут без обращения к операторам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во всех ЦОНах города работают зоны скорости с рабочим местом по 6-7 окон. Здесь можно получить 13 различных услуг, сообщили в Госкорпорации "Правительство для граждан" по городу Алматы.
 
Отмечается, что в зоне скорости для услугополучателей предусмотрена отдельная электронная очередь. 
 

Одним из факторов оказания услуг госкорпорации "Правительство для граждан" является качественное и быстрое обслуживание населения. В связи с этим в ЦОНах города Алматы запущены скоростные зоны. Суть работы скоростной зоны заключается в том, что услугополучатель не ожидает 20-25 минут оператора операционного зала, а по талону проходит в скоростную зону и за 5 минут завершает услугу. Для этого предусмотрено 54 рабочих мест. Здесь гражданам предоставляются услуги за 5 минут", - рассказал директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы Абдурасул Кулдашов.

 
В зоне скорости можно оформить 13 востребованных услуг: выдача справки о наличии либо отсутствии судимости, регистрация по месту жительства, снятие с регистрации по месту жительства, регистрация налогоплательщика, выдача справки по определению адреса объектов недвижимости, получение ЭЦП, постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации, выдача справки по определению адреса объектов недвижимости и другие. 
 
Кроме того, в ЦОНах работают секторы самообслуживания, где электронные услуги граждане получают самостоятельно. 
 
В Госкорпорации также сообщили, что за 6 месяцев 2022 года в ЦОНах Алматы оказано 1 450 808 госуслуг.
 

Токаев вышел в отпуск

02.08.2022, 10:00 19011
Токаев вышел в отпуск
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вышел в отпуск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вышел в краткосрочный отпуск. Об этом сообщил Telegram-канал "Борт№1".
 

КГД напомнил о сроках представления декларации о доходах и имуществе

02.08.2022, 09:36 22196
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года в электронном виде, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лица, представивишие в 2021 году декларацию об активах и обязательствах в рамках всеобщего декларирования, обязаны с 2022 года ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе. Это также касается лиц, уволенных с государственной службы и лиц, вышедших из категории граждан, обязанных представить декларацию", - сообщили в комитете.

 
Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий: 
 
  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; 
  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;  
  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; 
  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".
 

Соответственно, эти граждане обязаны в текущем году задекларировать доходы и имущество независимо от принадлежности к одной из вышеперечисленных категорий граждан", - отметили в КГД.

 
За несвоевременное представление декларации предусмотрены штрафы.
 
По данным КГД, если первоначальная налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (КоАП)).
 
При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 КоАП).
 
Если декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы на первый раз также ограничатся предупреждением (пункт 2-1 статьи 272 КоАП).
 
Деяния, совершенные повторно в течение года после предупреждения повлекут за собой штраф в размере трех МРП (пункт 2-2 статьи 272 КоАП).
 
В случае же сокрытия объектов налогообложения, влекущих начисление налогов, предусмотрен штраф в размере двухсот процентов от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере трехсот процентов, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП). Данная мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются. 
 
В комитете напомнили, что в отношении государственных служащих и приравненных к ним лиц с 1 июля 2021 года установлен запрет на хранение наличных денег и ценностей, открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан (статья 12 ЗРК "О противодействии коррупции"). Неисполнение указанных обязательств является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.
 

В Казахстане органы ГАСК могут наделить новыми контрольными функциями

30.07.2022, 15:59 38381
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане органы государственного архитектурно-строительного контроля могут наделить новыми контрольными функциями, сообщил исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Руслан Баймишев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

МНЭ ведется разработка проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", предусматривающие применение новых форм контроля по всем отраслям, направленных на совершенствование государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательства", - сообщил в своем ответе на депутатский запрос Руслан Баймишев. 

 
По его словам, новые формы контроля и надзора позволят органам государственного архитектурно-строительного контроля обеспечить своевременное инспектирование качества строительства. На сегодняшний день проект закона находится на согласовании в государственных органах. 
 

Политику по вопросам совершенствования государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательства осуществляет Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан" предусмотрено совершенствование системы государственного контроля", - сообщил Руслан Баймишев. 

 
Отмечается, что по итогам проведенной масштабной ревизии контрольно-надзорной деятельности в разрезе сфер контроля и надзора государством урегулированы основания проведения внеплановой проверки. 
 
Кроме того, законом введены новые формы контроля, предусматривающие меры оперативного реагирования, расследование, а также профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора, по итогам которого в зависимости от их вида составляются итоговые документы (справка, заключение, рекомендации и другие) без возбуждения дела об административном правонарушении в случае наличия нарушения, но с обязательным разъяснением субъекту контроля и надзора порядка его устранения.
 

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