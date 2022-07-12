Назначен прокурор Конаева

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Ракетные двигатели сербского производства, оцененные в 11,1 млн тенге, будут ликвидированы специалистами Министерства обороны Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление государственных активов Алматы ранее выставило на продажу 10 ракетных двигателей G-0001 сербского производства компании EdeProd.o.o стоимостью 11,1 млн тенге, сообщает Sputnik Казахстан

Лот появился на сайте электронных торгов госимущества. Двигатели относятся к взрывчатым веществам. Их выпустили в 2018 году, дальность полета составляет 40,2 километра. Торги должны были пройти 5 июля, но их отменили из-за того, что никто не подал заявку на участие.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что авиационная транспортная прокуратура Алматы подала иск с требованием признать 10 ракетных двигателей общим весом 783 кг, хранящихся на складе временного хранения АО "Международный аэропорт Алматы", бесхозными и обратить их в доход государства. 21 января этого года Турксибским районным судом иск был удовлетворен.

4 апреля департаментом юстиции Алматы было возбуждено исполнительное производство об обращении в доход ракетных двигателей. 14 апреля в адрес управления госактивов поступило уведомление департамента юстиции о принятии 10 ракетных двигателей G-0001 сербской компании EdeProd.o.o согласно исполнительному листу.

15 июня были объявлены торги по передаче и закреплению ракетных двигателей на балансе государственных юридических лиц. Частные лица к торгам не допускаются. 5 июля 2022 года торги не состоялись (на момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра). Ракетные двигатели будут ликвидированы через Министерство обороны в соответствии с правилами передачи, реализации, ликвидации посредством уничтожения, утилизации, захоронения и переработки неиспользуемого имущества, а также предоставления в имущественный наем (аренду) неиспользуемых оборонных объектов", - сообщили в акимате Алматы.

17 мая была проведена независимая оценка стоимости ракетных двигателей. Их стоимость оценили в 11 млн 150 тысяч тенге.