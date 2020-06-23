Назначен руководитель управления городской мобильности Алматы

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Распоряжением акима города Алматы Ерлан Адилов назначен руководителем управления городской мобильности Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ерлан Адилов родился в 1976 году, окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева. Имеет два высших образования в сфере транспорта и юриспруденции.

Трудовую деятельность начал сотрудником службы безопасности в частных организациях. В сфере транспорта начал работу инженером по технике безопасности в ТОО "Автобусный парк №4" Алматы. В государственную службу вступил в 2007 году сотрудником районного акимата.

С 2008 года работает в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, где начинал с должности специалиста отдела транспорта. За годы работы успел пройти все ступени государственной службы. С 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя управления городской мобильности, сообщили в акимате.

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