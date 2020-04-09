Назначен спецпредставитель президента РК на комплексе "Байконур"

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Назначен специальный представитель президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович назначен специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур", - сообщила пресс-служба Акорды.

Серик Сулейменов родился в 1966 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1990, специальность - "математика"), Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1997, специальность - "правоведение").

Трудовой стаж:

· начальник юридической службы АО "Казкоммерцбанк" (1992);

· генеральный директор АО "Государственный накопительный пенсионный фонд", вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель председателя правления АО "Темирбанк" (1997-2003);

· президент АО "Коммунальные системы Казахстана", председатель правления АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания", эксперт администрации президента РК, главный инспектор канцелярии премьер-министра РК, председатель правления АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" (2003-2014);

· председатель совета директоров АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" (2014-08.10.2015);

· заместитель акима Кызылординской области по вопросам строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ЧС и гражданской обороны (08.10.2015-01.04.2019);

· председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан (01.04.2019-04.2020);

· заместитель акима Кызылординской области (с 04.2020).

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