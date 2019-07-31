Назначен Торговый представитель Казахстана в России

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Борамбаев Нурлан Оралбекович назначен Торговым представителем Республики Казахстан в Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

Борамбаев родился в 1971 году в городе Целинограде. В 1993 году окончил Акмолинский педагогический университет имени С. Сейфуллина по специальности "учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин", в 1995 году - Акмолинский финансово-экономический техникум по специальности "бухгалтер-ревизор", в 2007 году - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "экономика", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Трудовую деятельность начал в органах государственного финансового контроля, работал в министерствах и ведомствах, коммерческих организациях.

С 2006 года трудится в системе управления делами президента РК, занимал должности заместителя заведующего отделом, заведующего отделом.

С июня 2010 года по март 2012 года - заместитель генерального директора АО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан".

С марта 2012 года по октябрь 2013 года работал заместителем директора РГП "Государственная авиакомпания "Беркут" управления делами президента РК, с 2013 по 2017 годы - президент АО "Астана конак уйі".

В июле 2017 года назначен заместителем директора РГП "Дирекция административных зданий администрации президента и правительства Республики Казахстан" управления делами президента РК.

С января 2019 года по настоящее время - заместитель руководителя ГУ "Управление материально-технического обеспечения".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства