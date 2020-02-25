Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Назначен уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Журсунов Рустам Манарбекович назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана", - сообщила пресс-служба Акорды.

Болат Палымбетов распоряжением главы государства освобожден от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана.

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