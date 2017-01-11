Назначен управляющий директор холдинга "Байтерек"

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Вячеслав Сон назначен управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". В его компетенцию будут входить вопросы правового обеспечения, сообщила пресс-служба холдинга.

Вячеслав Сон имеет 12-летний управленческий стаж работы в юридической сфере. Трудовую деятельность начинал в 2002 году в группе АО "Банк развития Казахстана", где прошел путь от юриста отдела правового обеспечения работы с ценными бумагами до директора юридического департамента. Позже работал управляющим директором АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук", заместителем генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Министерства обороны РК. С 2013 года являлся директором департамента аудита и контроля АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает Kazakhstan Today.

Сон закончил Казахский гуманитарный юридический университет (правоведение), Современный гуманитарный университет (лингвистика), а также Университет международного бизнеса (МВА, финансы и кредит).

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